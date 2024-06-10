Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орган для цифровой трансформации

Белый дом ускорит цифровизацию госуправления

В составе правкомиссии по цифровому развитию появится новый орган — подкомиссия по ключевым проектам цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления. По словам знакомых с темой источников “Ъ”, это обусловлено необходимостью ускорения решений по цифровизации госуправления, после того как принципиальное решение о развитии прежних трендов в этой сфере принято. Вероятно, еще одна причина — планы Белого дома по пересборке гос-IT, в том числе по запуску цифровых платформ во всех отраслях к 2030 году в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко

Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал на прошлой неделе постановление правительства, по которому у правительственной комиссии по цифровому развитию кроме подкомиссии по совершенствованию госуслуг появится еще одна — по ключевым проектам цифровой трансформации отраслей экономики, соцсферы и госуправления. Документ вносит изменения в постановление правительства №1065 от 7 сентября 2018 года, регламентирующее деятельность правкомиссии: состав подкомиссии будет утверждать правительство, а положение о ней — сам господин Мишустин, как глава комиссии.

Ранее премьер-министр своим распоряжением включил в состав правкомиссии в качестве ее заместителя главу аппарата Белого дома, вице-премьера Дмитрия Григоренко: в начале мая его полномочия в части цифровизации в новом правительстве были расширены. До него эту позицию занимал вице-премьер Дмитрий Чернышенко (он, соответственно, был исключен из состава комиссии).

По словам источника “Ъ”, присутствовавшего на закрытой встрече господина Григоренко с сотрудниками Минцифры, создание новой подкомиссии обусловлено именно необходимостью принятия оперативных решений в сфере цифровизации госуправления.

Вероятно, еще одна причина — планы властей по пересборке гос-IT, включая создание собственных электронных платформ в ключевых секторах экономики и соцсферы. Это одна из задач, которая, по словам Дмитрия Григоренко, войдет в новый нацпроект «Экономика данных». О необходимости этого заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня и президент Владимир Путин. «В современных условиях производительность труда напрямую связана с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта»,— указал он. Цифровая платформа в этом контексте — единая информационная среда, позволяющая снизить трансакционные издержки за счет применения определенных технологий работы с данными и/или за счет реорганизации бизнес-процессов. Вместе с тем, как отметил глава Минцифры Максут Шадаев на IT-завтраке в рамках ПМЭФ 8 июня, властям предстоит решить вопрос вовлечения малого и среднего бизнеса в платформизацию (поддержку процессов, доступ к данным). Здесь, по его словам, решение надо искать вместе с рынком.

Как новая структура правительства скажется на работе исполнительной власти

По словам собеседника “Ъ”, участвовавшего в семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития РФ 28 мая, проект нацпроекта «Экономика данных» также ждет корректировка. В феврале 2024 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что на «Экономику данных» требуется не менее 700 млрд руб. из бюджета до 2030 года. В апреле общий объем нацпроекта оценивался в 1,6 трлн руб. (бюджетных — уже в 1 трлн руб., см. “Ъ” от 23 апреля). Он включал восемь ключевых направлений развития IT, в том числе создание цифровых платформ оценивалось в 368,1 млрд руб. бюджетных средств. Итоговый документ должен быть представлен до конца лета 2024 года.

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...