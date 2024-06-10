Орган для цифровой трансформации

В составе правкомиссии по цифровому развитию появится новый орган — подкомиссия по ключевым проектам цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления. По словам знакомых с темой источников “Ъ”, это обусловлено необходимостью ускорения решений по цифровизации госуправления, после того как принципиальное решение о развитии прежних трендов в этой сфере принято. Вероятно, еще одна причина — планы Белого дома по пересборке гос-IT, в том числе по запуску цифровых платформ во всех отраслях к 2030 году в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал на прошлой неделе постановление правительства, по которому у правительственной комиссии по цифровому развитию кроме подкомиссии по совершенствованию госуслуг появится еще одна — по ключевым проектам цифровой трансформации отраслей экономики, соцсферы и госуправления. Документ вносит изменения в постановление правительства №1065 от 7 сентября 2018 года, регламентирующее деятельность правкомиссии: состав подкомиссии будет утверждать правительство, а положение о ней — сам господин Мишустин, как глава комиссии.

Ранее премьер-министр своим распоряжением включил в состав правкомиссии в качестве ее заместителя главу аппарата Белого дома, вице-премьера Дмитрия Григоренко: в начале мая его полномочия в части цифровизации в новом правительстве были расширены. До него эту позицию занимал вице-премьер Дмитрий Чернышенко (он, соответственно, был исключен из состава комиссии).

По словам источника “Ъ”, присутствовавшего на закрытой встрече господина Григоренко с сотрудниками Минцифры, создание новой подкомиссии обусловлено именно необходимостью принятия оперативных решений в сфере цифровизации госуправления.

Вероятно, еще одна причина — планы властей по пересборке гос-IT, включая создание собственных электронных платформ в ключевых секторах экономики и соцсферы. Это одна из задач, которая, по словам Дмитрия Григоренко, войдет в новый нацпроект «Экономика данных». О необходимости этого заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня и президент Владимир Путин. «В современных условиях производительность труда напрямую связана с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта»,— указал он. Цифровая платформа в этом контексте — единая информационная среда, позволяющая снизить трансакционные издержки за счет применения определенных технологий работы с данными и/или за счет реорганизации бизнес-процессов. Вместе с тем, как отметил глава Минцифры Максут Шадаев на IT-завтраке в рамках ПМЭФ 8 июня, властям предстоит решить вопрос вовлечения малого и среднего бизнеса в платформизацию (поддержку процессов, доступ к данным). Здесь, по его словам, решение надо искать вместе с рынком.

По словам собеседника “Ъ”, участвовавшего в семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития РФ 28 мая, проект нацпроекта «Экономика данных» также ждет корректировка. В феврале 2024 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что на «Экономику данных» требуется не менее 700 млрд руб. из бюджета до 2030 года. В апреле общий объем нацпроекта оценивался в 1,6 трлн руб. (бюджетных — уже в 1 трлн руб., см. “Ъ” от 23 апреля). Он включал восемь ключевых направлений развития IT, в том числе создание цифровых платформ оценивалось в 368,1 млрд руб. бюджетных средств. Итоговый документ должен быть представлен до конца лета 2024 года.

Венера Петрова