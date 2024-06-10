Паводки размывают выплаты

Минстрой разработал проект постановления правительства, расширяющий возможности предоставления гражданам выплат из резервного фонда Белого дома при утрате или повреждении имущества вследствие чрезвычайных ситуаций (ЧС) — в частности, паводков, с которыми ряд регионов, таких как Оренбургская область, столкнулись весной 2024 года. Снять предлагается ограничение на получение выплат при наличии в собственности доли в ином жилье (не более 18 кв. м на члена семьи), увеличиваются выплаты и на проведение капремонта — с 7 тыс. до 10 тыс. руб. на квадратный метр. В случае принятия документа новые правила будут распространяться на случаи повреждения или утраты жилья с 1 апреля 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минстрой предлагает привести компенсации и выплаты на ремонт пострадавшего от наводнений жилья ближе к реальности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Минстрой предлагает привести компенсации и выплаты на ремонт пострадавшего от наводнений жилья ближе к реальности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минстрой подготовил проект постановления правительства, предусматривающий некоторое смягчение подходов к выплате компенсаций из резервного фонда правительства в связи с повреждением или утратой жилья в случае ЧС. Напомним, весной 2024 года ряд регионов столкнулся с масштабными паводками — одним из наиболее пострадавших регионов стала Оренбургская область, где из-за подъема воды прорвало дамбу и был введен режим ЧС федерального уровня (см. “Ъ” от 18 апреля), ущерб жилью в регионе оценивался Минстроем в 21 млрд руб. Также режим ЧС федерального уровня из-за половодья был введен в Омской области, а в конце мая — в Якутии.

Граждане, у которых вследствие ЧС утрачено или повреждено имущество, могут получить ряд компенсаций.

Например, единовременная материальная помощь, предусмотренная правительством, составляет 10 тыс. руб., за частично утраченное имущество первой необходимости предусмотрена выплата в 50 тыс. руб., а за полностью утраченное — 100 тыс. руб. Однако уже поднимался вопрос о том, что размер компенсаций давно не индексировался и необходимо его увеличить — МЧС после этого сообщало о подготовке проекта постановления Белого дома по увеличению вдвое разовых денежных выплат и пособий пострадавшим от ЧС.

В случае с утраченным жильем компенсации рассчитываются так: для одиноко проживающих граждан — из площади жилого помещения в размере 33 кв. м, на семью из двух человек — 42 кв. м, более — по 18 кв. м на каждого члена семьи, но не более общей площади утраченного жилья. Однако сейчас на выплату не могут претендовать те, кто имеет в собственности иное жилье или долю в нем — например, в случае приобретения второго жилья на средства маткапитала. Это ограничение предлагается снять при «назначении» выплат на строительство или приобретение жилья взамен утраченного — при условии, что доля в ином жилом помещении составляет не более 18 кв. м на члена семьи («норматив» соцподдержки).

Одновременно Минстрой предлагает индексировать выплаты на капитальный ремонт — с действующих сейчас 7 тыс. руб. на 1 кв. м поврежденного жилья до 10 тыс. руб. Как отмечается в пояснительной записке, повышение обусловлено «уровнем накопленной инфляции за два года». В целом, отмечают в Минстрое, по информации от регионов, которым в прошлые три года предоставлялись средства на эти цели, стоимость капремонта квадратного метра, «исходя из увеличения стоимости строительных материалов и проведения строительно-монтажных работ», составила не менее 9,6 тыс. руб.

Нововведениям предлагается дать обратную силу — для «снижения уровня социальной напряженности, возникшей в результате ЧС, вызванных паводками 2024 года».

Так, действие предложенных мер распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года, то есть пострадавшие после этой даты граждане в случае принятия документа будут иметь право на выплату по обновленным правилам.

Евгения Крючкова