Паводки размывают выплаты
Минстрой предлагает расширить их предоставление при утрате или повреждении жилья
Минстрой разработал проект постановления правительства, расширяющий возможности предоставления гражданам выплат из резервного фонда Белого дома при утрате или повреждении имущества вследствие чрезвычайных ситуаций (ЧС) — в частности, паводков, с которыми ряд регионов, таких как Оренбургская область, столкнулись весной 2024 года. Снять предлагается ограничение на получение выплат при наличии в собственности доли в ином жилье (не более 18 кв. м на члена семьи), увеличиваются выплаты и на проведение капремонта — с 7 тыс. до 10 тыс. руб. на квадратный метр. В случае принятия документа новые правила будут распространяться на случаи повреждения или утраты жилья с 1 апреля 2024 года.
Минстрой предлагает привести компенсации и выплаты на ремонт пострадавшего от наводнений жилья ближе к реальности
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Минстрой подготовил проект постановления правительства, предусматривающий некоторое смягчение подходов к выплате компенсаций из резервного фонда правительства в связи с повреждением или утратой жилья в случае ЧС. Напомним, весной 2024 года ряд регионов столкнулся с масштабными паводками — одним из наиболее пострадавших регионов стала Оренбургская область, где из-за подъема воды прорвало дамбу и был введен режим ЧС федерального уровня (см. “Ъ” от 18 апреля), ущерб жилью в регионе оценивался Минстроем в 21 млрд руб. Также режим ЧС федерального уровня из-за половодья был введен в Омской области, а в конце мая — в Якутии.
Граждане, у которых вследствие ЧС утрачено или повреждено имущество, могут получить ряд компенсаций.
Например, единовременная материальная помощь, предусмотренная правительством, составляет 10 тыс. руб., за частично утраченное имущество первой необходимости предусмотрена выплата в 50 тыс. руб., а за полностью утраченное — 100 тыс. руб. Однако уже поднимался вопрос о том, что размер компенсаций давно не индексировался и необходимо его увеличить — МЧС после этого сообщало о подготовке проекта постановления Белого дома по увеличению вдвое разовых денежных выплат и пособий пострадавшим от ЧС.
В случае с утраченным жильем компенсации рассчитываются так: для одиноко проживающих граждан — из площади жилого помещения в размере 33 кв. м, на семью из двух человек — 42 кв. м, более — по 18 кв. м на каждого члена семьи, но не более общей площади утраченного жилья. Однако сейчас на выплату не могут претендовать те, кто имеет в собственности иное жилье или долю в нем — например, в случае приобретения второго жилья на средства маткапитала. Это ограничение предлагается снять при «назначении» выплат на строительство или приобретение жилья взамен утраченного — при условии, что доля в ином жилом помещении составляет не более 18 кв. м на члена семьи («норматив» соцподдержки).
Одновременно Минстрой предлагает индексировать выплаты на капитальный ремонт — с действующих сейчас 7 тыс. руб. на 1 кв. м поврежденного жилья до 10 тыс. руб. Как отмечается в пояснительной записке, повышение обусловлено «уровнем накопленной инфляции за два года». В целом, отмечают в Минстрое, по информации от регионов, которым в прошлые три года предоставлялись средства на эти цели, стоимость капремонта квадратного метра, «исходя из увеличения стоимости строительных материалов и проведения строительно-монтажных работ», составила не менее 9,6 тыс. руб.
Нововведениям предлагается дать обратную силу — для «снижения уровня социальной напряженности, возникшей в результате ЧС, вызванных паводками 2024 года».
Так, действие предложенных мер распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года, то есть пострадавшие после этой даты граждане в случае принятия документа будут иметь право на выплату по обновленным правилам.