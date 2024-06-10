Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рантье не поделили торгцентр

«Кама Капитал» судится за площади

АО «Кама Капитал», новый владелец торговых площадей, ранее принадлежащих французской Ceetrus группы Auchan, подало иск к другим совладельцам одного из своих объектов — торгцентра «Город» на Рязанском шоссе на востоке Москвы. Компания пытается оспорить сделку по доле в комплексе структуры «Сбера». Эксперты допускают, что в итоге «Кама Капитал» может получить контроль над всем объектом.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дочерняя структура АО «Кама Капитал» — ООО «Ситрас» — в мае подала иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «ТЭН Девелопмент» и структуре «Сбера» ООО «Город», оспаривая сделку по переходу права долевой собственности на 33,7 тыс. кв. м в торгцентре «Город» на Рязанском шоссе на востоке Москвы, обнаружил “Ъ” в картотеке таких дел. Согласно выписке из ЕГРН, которая есть у “Ъ”, актив на правах общей долевой собственности принадлежит ООО «Ашан» (1/2 долей) и ООО «Город» (1/2 долей), которое выкупило его у «ТЭН Девелопмента» в 2023 году.

В 2024 году АО «Кама Капитал» получило контроль над недвижимостью общей площадью более 280 тыс. кв. м, которой в Москве, Подмосковье, Волгоградской области и других регионах России владела Ceetrus, структура французской группы Auchan.

На большей части площадей располагаются магазины сети «Ашан». Два источника “Ъ” поясняют, что группа Auchan распродает недвижимость не только в России, но и в других странах, так как ей требуются средства на сделки M&A во Франции. В конце 2023 года французские СМИ писали, что сети Auchan и Intermarche намерены приобрести 52 гипермаркета и 353 супермаркета своего конкурента — сети Casino. Предполагается, что покупатели вложат в новую сделку более €1 млрд.

В «Кама Капитале» сообщили “Ъ”, что судебное разбирательство связано с «правоотношениями, возникшими до получения структурами компании контроля над активами ООО "Ситрас"». Иск касается сделки, в которой были ущемлены интересы одного из собственников имущества в торгцентре «Город», в состав которых входит ООО «Ситрас», добавили там. В «Ашане» сообщили, что «не комментируют действия сторонних компаний». В «ТЭН Девелопменте» и «Сбере» не ответили на запросы “Ъ”.

АО «Кама Капитал» в последнее время стало заметным участником сделок по поглощению активов на рынке недвижимости.

В частности, компания выкупила у американской Hines и чешской PPF Real Estate бизнес-центр «Метрополис» на севере Москвы. По данным РБК, компания ведет переговоры по покупке аутлетов Outlet Village в Москве и Петербурге.

«Сбер» в 2023 году приобрел у «ТЭН Девелопмента» шесть московских торговых центров общей площадью свыше 450 тыс. кв. м (см. “Ъ” от 29 ноября 2023 года). В частности, в сделку вошли две очереди торгцентра «Город» на Рязанском шоссе. Источник “Ъ”, близкий к «Кама Капиталу», говорит, что «Сбер» получил права на площади, которые должны были перейти ООО «Ситрас» и впоследствии войти в сделку с самой компанией по недвижимости группы «Ашан».

«Вероятно, истец хочет вернуть доли в праве собственности продавцу, поскольку был намерен приобрести их или имел в отношении них какие-либо права»,— считает партнер МЭФ Legal Римма Малинская. Партнер Nova Ink Павел Желновод полагает, что у «Ситрас» было преимущественное право покупки доли, но из-за перепродажи ее третьему лицу сделка прошла с нарушением. Руководитель практики МГКА бюро адвокатов «Де-юре» Кирилл Быков считает шансы истца на выигрыш высокими.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов оценивает спорные 33,7 тыс. кв. м в 100–150 тыс. руб. за квадратный метр (3,3–5 млрд руб.). Он допускает, что структура «Сбера» в итоге договорится с АО «Кама Капитал» о передаче последнему всего торгцентра «Город». К тому же компания «Ситрас» в марте инициировала еще один иск к ООО «Город» и ООО «Ашан» о признании прав общей долевой собственности в размере 82/100 на места общего пользования в здании торгцентра на 106 тыс. кв. м.

Дарья Андрианова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...