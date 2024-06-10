Рантье не поделили торгцентр

АО «Кама Капитал», новый владелец торговых площадей, ранее принадлежащих французской Ceetrus группы Auchan, подало иск к другим совладельцам одного из своих объектов — торгцентра «Город» на Рязанском шоссе на востоке Москвы. Компания пытается оспорить сделку по доле в комплексе структуры «Сбера». Эксперты допускают, что в итоге «Кама Капитал» может получить контроль над всем объектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дочерняя структура АО «Кама Капитал» — ООО «Ситрас» — в мае подала иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «ТЭН Девелопмент» и структуре «Сбера» ООО «Город», оспаривая сделку по переходу права долевой собственности на 33,7 тыс. кв. м в торгцентре «Город» на Рязанском шоссе на востоке Москвы, обнаружил “Ъ” в картотеке таких дел. Согласно выписке из ЕГРН, которая есть у “Ъ”, актив на правах общей долевой собственности принадлежит ООО «Ашан» (1/2 долей) и ООО «Город» (1/2 долей), которое выкупило его у «ТЭН Девелопмента» в 2023 году.

В 2024 году АО «Кама Капитал» получило контроль над недвижимостью общей площадью более 280 тыс. кв. м, которой в Москве, Подмосковье, Волгоградской области и других регионах России владела Ceetrus, структура французской группы Auchan.

На большей части площадей располагаются магазины сети «Ашан». Два источника “Ъ” поясняют, что группа Auchan распродает недвижимость не только в России, но и в других странах, так как ей требуются средства на сделки M&A во Франции. В конце 2023 года французские СМИ писали, что сети Auchan и Intermarche намерены приобрести 52 гипермаркета и 353 супермаркета своего конкурента — сети Casino. Предполагается, что покупатели вложат в новую сделку более €1 млрд.

В «Кама Капитале» сообщили “Ъ”, что судебное разбирательство связано с «правоотношениями, возникшими до получения структурами компании контроля над активами ООО "Ситрас"». Иск касается сделки, в которой были ущемлены интересы одного из собственников имущества в торгцентре «Город», в состав которых входит ООО «Ситрас», добавили там. В «Ашане» сообщили, что «не комментируют действия сторонних компаний». В «ТЭН Девелопменте» и «Сбере» не ответили на запросы “Ъ”.

АО «Кама Капитал» в последнее время стало заметным участником сделок по поглощению активов на рынке недвижимости.

В частности, компания выкупила у американской Hines и чешской PPF Real Estate бизнес-центр «Метрополис» на севере Москвы. По данным РБК, компания ведет переговоры по покупке аутлетов Outlet Village в Москве и Петербурге.

«Сбер» в 2023 году приобрел у «ТЭН Девелопмента» шесть московских торговых центров общей площадью свыше 450 тыс. кв. м (см. “Ъ” от 29 ноября 2023 года). В частности, в сделку вошли две очереди торгцентра «Город» на Рязанском шоссе. Источник “Ъ”, близкий к «Кама Капиталу», говорит, что «Сбер» получил права на площади, которые должны были перейти ООО «Ситрас» и впоследствии войти в сделку с самой компанией по недвижимости группы «Ашан».

«Вероятно, истец хочет вернуть доли в праве собственности продавцу, поскольку был намерен приобрести их или имел в отношении них какие-либо права»,— считает партнер МЭФ Legal Римма Малинская. Партнер Nova Ink Павел Желновод полагает, что у «Ситрас» было преимущественное право покупки доли, но из-за перепродажи ее третьему лицу сделка прошла с нарушением. Руководитель практики МГКА бюро адвокатов «Де-юре» Кирилл Быков считает шансы истца на выигрыш высокими.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов оценивает спорные 33,7 тыс. кв. м в 100–150 тыс. руб. за квадратный метр (3,3–5 млрд руб.). Он допускает, что структура «Сбера» в итоге договорится с АО «Кама Капитал» о передаче последнему всего торгцентра «Город». К тому же компания «Ситрас» в марте инициировала еще один иск к ООО «Город» и ООО «Ашан» о признании прав общей долевой собственности в размере 82/100 на места общего пользования в здании торгцентра на 106 тыс. кв. м.

Дарья Андрианова