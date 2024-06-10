Кредиты вписали в модели

Банк России решил вдвое увеличить лимит кредитования, при котором для расчета доходов потенциального заемщика можно использовать модельный подход. Сегодня это право имеют единицы из крупнейших банков, но нововведение может мотивировать остальных игроков рынка ускорить внедрение метода. По расчетам Банка России, нововведение может увеличить выдачу потребительских кредитов на 100 млрд руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банк России готов увеличить вдвое сумму потребительского кредита и лимит по кредитным картам, при котором можно применять модельный подход для расчета дохода заемщика при определении показателя долговой нагрузки (ПДН).

Сегодня максимальная сумма, при которой можно использовать модельный подход, составляет 1 млн руб. Банкиры просили поднять порог до 4 млн руб., но ЦБ согласился увеличить его только до 2 млн руб. «для учета накопленной и будущей инфляции».

«Изменение затронет 16% выдач кредитов наличными и 3% выдач кредитных карт, новый лимит в совокупности будет покрывать по сумме 86% выдач кредитов наличными и 98% выдач кредитных карт (по итогам февраля 2024 года)»,— уточнили в ЦБ.

По данным Frank RG, средняя сумма выдачи кредитов наличными составляет около 600 млрд руб. в месяц, соответственно, нововведение увеличит выдачи примерно на 100 млрд руб. в месяц.

По мнению главы центра финансовой аналитики Сбербанка Михаила Матовникова, увеличение суммы потребительского кредита и лимита по кредитным картам с 1 млн до 2 млн руб. создаст стимулы для банков к более активному применению модельного подхода: «Но это довольно трудный процесс, требующий высокой цифровой зрелости, поэтому о массовом переходе речь все же не идет». По его мнению, ЦБ также может ужесточить свой подход к применяемым моделям.

Сегодня модельный подход используют единицы банков, поскольку переход на него занимает не менее года, но многие тестируют модели и готовятся защитить их перед ЦБ. По словам источника “Ъ”, методику применяют Альфа-банк, Сбербанк и Т-банк (бывший «Тинькофф»).

Руководитель дирекции развития потребительского кредитования Альфа-банка Лилия Фомина поясняет, что модельный подход позволяет более точно определять реальные доходы клиента, основываясь на его трансакционной активности, данных БКИ и других факторах: «Зачастую это дает прирост в сравнении со среднедушевым доходом Росстата или вмененным доходом по данным БКИ». По ее словам, клиентам повышение лимита дает возможность получать максимально быстро кредиты наличными и кредитные карты без предоставления справок и других подтверждений дохода, а для банка это выдачи с более низким коэффициентом риска.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков уточняет, что требования к уровню банка для возможности применения модельного подхода достаточно жесткие — значительный портфель потребкредитов (более 60 млрд руб.) и большой объем накопленной статистики, на которой модели отрабатываются и верифицируются (более 100 тыс. наблюдений).

«Мы выступаем за то, чтобы требования для возможности применения модельного подхода были снижены или появилась возможность использовать расчеты третьих лиц. Но это повестка на достаточно длительную перспективу»,— пояснил он.

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, методика дает возможность учитывать дополнительные доходы заемщиков, которые сложно подтвердить при использовании стандартного подхода: «Это уменьшает расчетный ПДН, что влечет снижение давления на капитал банков через надбавки к коэффициентам риска и позволяет не загружать макропруденциальные лимиты кредитами, которые возможно отнести к менее рискованным. То есть банки могут выдавать больше кредитов».

Однако старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин считает, что без этого маневра могло быть падение выдач, а теперь «динамика плюс-минус останется той же с тенденцией к замедлению».

Максим Буйлов