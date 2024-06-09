Сербов всех стран зовут соединяться

В Белграде прошел Всесербский собор, который, по замыслу организаторов, был призван подтвердить единство сербского народа в условиях «нависшей над ним угрозы». Собор стал своего рода ответом на недавнее принятие в ООН резолюции о геноциде в Сребренице, после чего руководство Республики Сербской (РС) решило начать «мирный развод» с другой частью Боснии и Герцеговины — мусульмано-хорватской федерацией, рассчитывая при этом на помощь Сербии. Впрочем, явной поддержки собора идея «мирного развода» не получила. А по оценке экспертов, главный смысл манифестации состоял в сплочении сербов вокруг их нынешних лидеров — президента Сербии Александра Вучича и главы РС Милорада Додика. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич (в центре)

Фото: Darko Vojinovic / AP Президент Сербии Александр Вучич (в центре)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Всесербский собор прошел 8 июня в Белграде под лозунгом «Один народ, один собор — Сербия и Республика Сербская». Помимо глав Сербии и РС Александра Вучича и Милорада Додика в нем приняли участие лидеры сербов Черногории, Северной Македонии и Косово, а также патриарх Сербской православной церкви Порфирий.

По замыслу организаторов, собор был призван подтвердить единство сербского народа в условиях «нависшей над ним угрозы». Изначально манифестация планировалась на 6 мая, День святого Георгия. Однако по договоренности Александра Вучича и Милорада Додика ее проведение отложили на время после принятия в ООН резолюции о геноциде в Сребренице, которая, как утверждали сербские лидеры, «объявляла сербов геноцидным народом». Поэтому собор 8 июня фактически стал своего рода ответом на эту резолюцию.

Милорад Додик, который не раз утверждал, что принятие резолюции о геноциде в Сребренице будет означать конец Боснии и Герцеговины, поддержал после ее принятия в ООН решение правительства РС запустить процедуру «мирного развода» с другой частью страны — мусульмано-хорватской федерацией. Президент РС не скрывал, что рассчитывает на поддержку со стороны Сербии, в частности на Всесербском соборе. После его встречи с Александром Вучичем президент Сербии заверил: «Единство сербского народа будет твердо подтверждено».

Впрочем, эксперты изначально сомневались, что Белград безоговорочно поддержит Милорада Додика, поскольку это грозит не только ухудшением обстановки в регионе, но и прямо толкает Сербию в изоляцию и к конфликту с Западом. Тем более что реакция Запада на планы руководства РС последовала незамедлительно и оказалась крайне жесткой. США, ЕС и Великобритания предупредили, что такой «развод» означает «не независимость Республики Сербской, а ее конец».

Перед самым собором Додик побывал в РФ, где встретился в Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидер РС поблагодарил российского президента за то, что Россия голосовала в ООН против резолюции по Сребренице. Владимир Путин в ответ заверил, что позиция РФ по Дейтонским соглашениям остается неизменной и что Москва считает Дейтон «основанием для не просто сохранения ситуации, а для ее развития и укрепления».

В итоге явной поддержки собора идея «мирного развода» не получила как в России, так и в Сербии. В принятой на состоявшемся в рамках собора совместном заседании правительств Сербии и РС «Декларации о защите национальных и политических прав и общем будущем сербского народа» о «разводе» в Боснии не говорится ни слова. А участвовавший в заседании двух правительств Александр Вучич, заверив, что «Сербия никогда не оставит в беде Республику Сербскую», публично попросил ее руководство «миллион раз подумать, насколько нам всем нужен мир». Он также поддержал Дейтонские соглашения, согласно которым Босния состоит из двух государственных образований — РС и мусульмано-хорватской федерации. Отсыл к Дейтону содержится и в декларации собора.

По оценке экспертов, главный смысл Всесербского собора состоял как раз в сплочении сербов вокруг их нынешних лидеров.

«На самом деле это был собор Вучича и Додика,— говорит известный белградский внешнеполитический комментатор Бошко Якшич.— И в декларации, и в речах главных выступающих звучал тезис о том, что времена сейчас тяжелые, сербский народ должен это понимать и быть счастлив и горд, что имеет таких духовных и светских лидеров».