«Халва» для поглощения

Акционеры Совкомбанка (входит в топ-10 по размеру активов, на розничном рынке известен картами рассрочки «Халва») утвердили решение о проведении допэмиссии акций. Акции потребуются для ранее анонсированного приобретения 51% ХКФ-банка. Оставшиеся 49% будут оплачены в рассрочку денежными средствами в 2024–2025 годах. Причем, по оценке экспертов, это можно будет делать из прибыли объединенного банка и без ущерба для дивидендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В пятницу 3 мая Совкомбанк сообщил, что днем ранее заочное собрание акционеров приняло решение разместить акции банка по закрытой подписке. Выкупать их будет УК «Смарт капитал» на баланс комбинированного ЗПИФ «Финансовая независимость». Общий объем размещения составит 1,17 млрд акций, что составляет около 5,7% от существующего капитала.

Цена размещения будет утверждена «исходя из рыночной стоимости», но только после истечения преимущественного права приобретения размещаемых акций. Им может воспользоваться акционер, владевший акциями банка на 9 апреля 2024 года (дата фиксации в реестре) и проголосовавший на собрании против допэмиссии или не участвовавший в голосовании. Согласно раскрытой информации, за допэмиссию проголосовали акционеры, имеющие около 16,9 млрд акций. С учетом незначительного числа воздержавшихся потенциально право на участие в допэмиссии имеют акционеры, обладающие около 3,8 млрд акций (более 18% от капитала) в объеме, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

В конце 2023 года Совкомбанк (девятое место по активам, входит в перечень системно значимых банков) провел IPO, разместив на Московской бирже 1 млрд акций на сумму 11,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 декабря 2023 года). Новыми акционерами банка стали 75 тыс. инвесторов. Основным розничным продуктом банка являются карты рассрочки «Халва».

В середине февраля 2024 года Совкомбанк сообщил о планах купить ХКФ-банк (32-е место по активам), причем 51% акций приобретаемого банка будет оплачен допэмиссией банка в размере 5% уставного капитала (см. “Ъ” от 17 февраля). Покупка ХКФ-банка, по оценке предправления Совкомбанка Дмитрия Гусева, будет способствовать «экономии затрат на привлечение клиентов, выдачу кредитного портфеля и привлечение портфеля депозитов». Акционеры ХКФ-банка обязались не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.

Цена размещения акций в рамках допэмиссии по закрытой подписке будет определяться по усмотрению наблюдательного совета банка, каких-либо правил по ее определению нет, указывает управляющий партнер АБ «Проспект» Олег Бычков.

Из прежних заявлений следует, что банк приобретается с дисконтом — менее 80% от справедливой стоимости капитала ХКФ-банка. Речь может идти о балансовой стоимости ХКФ-банка, которая на конец 2023 года составила 62 млрд руб. по РСБУ, говорит руководитель управления аналитики и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. «С учетом дисконта общая стоимость покупки могла бы составить около 49,6 млрд руб. Если учитывать, что на первом этапе Совкомбанк приобретает 51% акций ХКФ-банка, то первая сделка может составить 25,3 млрд руб.»,— оценивает эксперт.

В пересчете на одну акцию верхняя граница цены в рамках допэмиссии может быть на уровне 21 руб. за акцию Совкомбанка, оценивает господин Ванин. Нижней границей «может выступать текущая котировка», считает эксперт. В пятницу на фоне новостей о допэмиссии стоимость акций Совкомбанка на торгах Московской биржи опускалась более чем на 5%, до 18,04 руб. По итогам основной сессии цена составила 18,57 руб., на 2% ниже закрытия предыдущего дня, но более чем на 60% выше цены IPO. Цена акции Совкомбанка для целей сделки M&A может составить около 15,5 руб., оценивает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. По его словам, это средневзвешенная цена акции за период с даты IPO банка (15 декабря 2023 года) по день до объявления банком о намерении приобрести ХКФ-банк (15 февраля 2024 года).

Оставшиеся 49% акций ХКФ-банка, как предполагается, будут оплачены в рассрочку в течение 2024–2025 годов. При этом, как отмечает господин Кипнис, рассрочка платежа за оставшийся пакет «позволит Совкомбанку не сокращать капитал и не отвлекать средства из бизнеса, а профинансировать покупку за счет будущей прибыли уже объединенного банка». В частности, по словам Андрея Ванина, ХКФ-банк при капитале в 62 млрд руб. сгенерировал 15,9 млрд руб. чистой прибыли за 2023 год, то есть рентабельность капитала (ROE) составила около 25,6%. По оценке господина Ванина, поскольку сделка проводится за 0,8 капитала — около 10 млрд руб. попадет в небанковские доходы 2024 года. Это позволит Совкомбанку «без проблем выплатить дивиденды летом 2024 года», отмечает эксперт.

В Совкомбанке на запрос “Ъ” не ответили.

Ольга Шерункова