Топливо смешали с лекарствами

Как стало известно “Ъ”, топливная процессинговая компания E1 Card, бывшая до 2023 года частью бизнеса международной группы E100, перешла к новому владельцу. Им стал управляющий партнер K2 Group Антон Пак, совладелец производителя лекарств «Нанолек», среди основателей которого был Владимир Христенко. Стоимость сделки оценивается в 7,5–10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер K2 Group Антон Пак

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Управляющий партнер K2 Group Антон Пак

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

АО «Симаррон Холдинг» приобрело у Кирилла Бохана ООО «Онлайн Кардс» — головную структуру топливной процессинговой компании E1 Card, следует из ЕГРЮЛ. Собственники «Симаррон Холдинга» в ЕГРЮЛ не указаны. Источники “Ъ” сообщили, что покупателем E1 Card стал совладелец производителя лекарств «Нанолек», управляющий партнер K2 Group Антон Пак. По данным “Ъ”, финансовым консультантом по сделке со стороны продавца выступала Aspring Capital. В E1 Card подтвердили “Ъ” сделку, не став комментировать условия. Опрошенные “Ъ” эксперты оценивают стоимость E1 Card в 7,5–10 млрд руб.

E1 Card предлагает топливные карты для перевозчиков и услуги по безналичным расчетам за топливо и дополнительные сервисы (дорожные сборы, мойки, парковки).

Сеть приема охватывает порядка 13 тыс. АЗС в РФ, Белоруссии, Центральной Азии, Закавказье и Турции. Выручка «Онлайн Кардс» по итогам 2023 года выросла на 48,5%, до 66,4 млрд руб., чистая прибыль — в 2,6 раза, до 1,2 млрд руб.

Исходно E1 Card была частью бизнеса международной группы E100, сеть приема топливных карт которой включает 20 тыс. АЗС-партнеров в 30 странах Европы. После начала военных действий на Украине E100 сообщила о прекращении работы в РФ и Белоруссии, а весной 2022 года продала бизнес в РФ, Белоруссии и Казахстане Кириллу Бохану — бывшему главе направления продаж E100 в восточном регионе. Затем российская компания сменила название на E1 Card. Один из собеседников “Ъ” говорит, что новый собственник готов инвестировать в масштабирование бизнеса E1 Card.

Антон Пак в 2000-х годах был топ-менеджером Росбанка и банка МФК, затем возглавлял созданную ВЭБом Корпорацию развития Северного Кавказа. В 2019 году господин Пак создал K2 Group, которая занимается управлением ЗПИФами. В тот же период он возглавил совет директоров «Нанолека», совладельцами которого тогда были Владимир Христенко, сын экс-главы Минпромэнерго Виктора Христенко, Михаил Некрасов и Андрей Реус. В 2023 году K2 Group стала новым владельцем «Нанолека» через ЗПИФ «Менеджмент-актив». А в апреле 2024 года по 25% «Нанолека» получили ЗПИФ «Айсберг» и ЗПИФ «Антей» под управлением «Интеро инвест» и «ДД Калита».

В E1 Card назвали продажу «независимой сделкой Антона Пака, не связанной с управлением другими активами K2 Group». В «Нанолеке» заверили, что «компания и ее прошлые акционеры не имеют отношения к приобретению E1 Card».

44 миллиона тонн составил объем производства бензина в РФ в 2023 году, по данным Росстата.

Управляющий партнер топливного трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко поясняет, что процессинговые компании извлекают маржу за счет разницы между ценой покупки топлива со скидкой от сетей АЗС и последующей продажей по топливным картам с меньшей скидкой. «Мы работаем в этом сегменте только с крупными корпоративными клиентами,— продолжает он.— Топливные карты особенно востребованы грузоперевозчиками со сложной логистикой, большим количеством транспорта и заинтересованными в доступе к максимальному числу АЗС». Этот бизнес всегда зависел от маржи АЗС, подчеркивает господин Дьяченко.

Условия поставщиков топливных карт меняются ежемесячно, говорит гендиректор Delko Санджар Ашуралиев. Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев рассказывает, что компания уже несколько лет пользуется топливными картами «Роснефти».

«Процессинговые компании — это оптовые компании, которые из-за большого объема пролива топлива имеют значительную скидку, частью которой делятся с пользователями своих карт»,— говорит директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов. Также, по его словам, такие компании более охотно предоставляют отсрочку платежа, нежели крупные нефтекомпании, и эти преимущества имеют значение для небольших транспортных компаний и ИП.

Дмитрий Козлов, Ольга Никитина, Полина Гриценко