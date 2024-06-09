Рособрнадзор: удаленные за шпаргалки не смогут пересдать ЕГЭ в 2024 году
Ученики, удаленные с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за использование телефона или шпаргалок, не смогут пересдать его до конца приемной кампании. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Новый порядок пересдачи — это не подарок для нарушителей. Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона — то приходи только через год»,— сказал господин Музаев на ПМЭФ (цитата по ТАСС). Он отметил, что школьники, которым стало плохо во время ЕГЭ, смогут попасть на пересдачу до окончания приемной кампании.
В 2024 году ЕГЭ проводится с 23 мая по 1 июля. В феврале президент России Владимир Путин предложил разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору в тот же год, до окончания приема документов на поступление в вуз. Прежде пересдать можно было только обязательные предметы ЕГЭ — русский язык и математику.
Подробнее об экзамене — в материале «Ъ» «Готовность к пересдаче».