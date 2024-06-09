Рособрнадзор: удаленные за шпаргалки не смогут пересдать ЕГЭ в 2024 году

Ученики, удаленные с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за использование телефона или шпаргалок, не смогут пересдать его до конца приемной кампании. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Новый порядок пересдачи — это не подарок для нарушителей. Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона — то приходи только через год»,— сказал господин Музаев на ПМЭФ (цитата по ТАСС). Он отметил, что школьники, которым стало плохо во время ЕГЭ, смогут попасть на пересдачу до окончания приемной кампании.

В 2024 году ЕГЭ проводится с 23 мая по 1 июля. В феврале президент России Владимир Путин предложил разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору в тот же год, до окончания приема документов на поступление в вуз. Прежде пересдать можно было только обязательные предметы ЕГЭ — русский язык и математику.

Подробнее об экзамене — в материале «Ъ» «Готовность к пересдаче».

Лусине Баласян