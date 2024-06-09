Укротитель бросков

Финальная серия Кубка Стэнли стартовала бенефисом российского голкипера «Флорида Пантерс» Сергея Бобровского. В первую очередь благодаря Бобровскому, отразившему более трех десятков бросков, как минимум половина из которых представляла серьезную опасность для его команды, «Флорида» взяла верх в домашней встрече с «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший все 33 броска по своим воротам, был признан первой звездой первого матча финальной серии с «Эдмонтоном»

Фото: Wilfredo Lee / AP Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший все 33 броска по своим воротам, был признан первой звездой первого матча финальной серии с «Эдмонтоном»

Фото: Wilfredo Lee / AP

Сразу после матча, запустившего финальную серию Кубка Стэнли, даже некоторые матерые аналитики, например работающие на ESPN, не удержались от соблазна назвать победу в нем «Флориды» закономерной и заслуженной, логично выросшей из тех несомненных достоинств, что она уже успела явить в play-off,— твердости обороны, шикарного уровня дисциплины и шикарного качества подготовки к конкретному сопернику с его собственными несомненными достоинствами. Оно выразилось, в частности, в трех запоротых «Эдмонтоном» попытках реализовать большинство: для команды, которая численное преимущество использует с эффективностью под 40%, это настоящая катастрофа.

Но в данном случае от этого резюме слегка тянуло обманом. То есть, конечно, «Флорида» была неплоха, но не настолько, чтобы считать выигрыш со счетом 3:0, даже с оговоркой, что третья шайба была забита в пустые ворота, именно чем-то абсолютно естественным, что ли.

Убедиться в этом легко несколькими способами.

Первый — статистика. Странно рассуждать о безусловном преимуществе одной из команд, если она наносит почти вдвое меньше бросков в створ ворот — 17 против 32 у соперника (а если приплюсовать броски неточные и заблокированные, то показатель «Эдмонтона» будет и вовсе гигантским — семь десятков). Вдвойне странно, если взглянуть на статистику продвинутую. А она фиксирует и броски «повышенной опасности», такие, которые, по идее, вполне могут привести к голу. По этому показателю перевес «Эдмонтона» и вовсе трехкратный — 18 против 6 у «Флориды».

Дальше можно смотреть нарезку хайлайтов матча. Ну да, в ней немало эпизодов, иллюстрирующих класс «Флориды»,— скажем, ее умение отбирать шайбу и быстро улетать в контратаку. Этого класса достаточно и в эпизодах с голами в первом и втором периодах Картера Верхеги и Эвана Родригеса. Но как минимум на две трети любая из таких нарезок все равно будет состоять из моментов, в которых атакует, и атакует остро, «Эдмонтон», в которых его лидеры Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Райан Нюджент-Хопкинс, Эван Бушар крепчайшую, как принято говорить о ней, оборону «Флориды» рвут на части. И не похоже, будто она выглядит для них какой-то страшной проблемой.

А еще можно почитать о том, что говорили после матча игроки обеих команд. Вернее, про кого они говорили. Почти все, включая гостей, обязательно упоминали Сергея Бобровского, его «уникальный» талант. А тренер «Флориды» Пол Морис, объясняя, как его команда сумела стреножить большинство «Эдмонтона», честно признавался, что обычно в таких ситуациях хвалят полевых игроков, потому что он них многое зависит, они выступают «драйверами» выживания. Но тут «драйвером» был все-таки, как ни крути, голкипер. Это благодаря ему козырь оппонентов оказался бит.

В матче, которым стартовал финал, Сергея Бобровского, в 35 лет сыгравшего третью «сухую» встречу в play-off, действительно было поразительно много.

Он справлялся с выходами один на один Адама Хенрика, Райана Нюджента-Хопкинса и Маттиаса Янмарка, хотя те совершали правильные маневры. Он среагировал на выстрел Зака Хаймана в упор. Он раз за разом вставал на пути лидера «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который придумывал все новые и новые способы пробраться к воротам, убеждаясь, что все ухищрения тщетны. А однажды он взял от Макдэвида вернейший бросок — после флангового перевода на, как, наверное, казалось форварду, открытый угол. Открытым он был, когда нападающий в него целился, а когда метнул шайбу, уже был наглухо закрыт как-то все заранее прочувствовавшим и переместившимся, куда требовалось, голкипером, выдавшим, в отличие от своих партнеров, практически идеальную игру: никаких нервов, дерганий, метаний — сплошные хладнокровие и уверенность в том, что можно справиться с любой неприятностью и обеспечить «Флориде» крохотный отрыв в серии, который тем не менее в НХЛ считается ценным. В 84 предыдущих финалах клуб, выигравший первый матч, добирался до Кубка Стэнли 64 раза.

Алексей Доспехов