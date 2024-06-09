Мурашко выступил за комплексную программу по борьбе с алкоголизмом в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России приостановилось сокращение объемов потребляемого населением алкоголя. Для борьбы с алкоголизмом, по словам глав Минздрава, необходима комплексная программа, которая будет включать как нормативно-правовое регулировании, так и меры социальной активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В интервью ТАСС в рамках ПМЭФ Михаил Мурашко обратил внимание на пагубные привычки россиян. Он отметил, что ситуация с потреблением табака в стране начала улучшаться — граждане стали меньше курить. Вместе с тем обеспокоенность вызывает употребление алкоголя в России. «Мы видим, что в 2024 году снижение объемов потребления алкоголя приостановилось. Нас это тревожит, потому что в предыдущие годы мы видели активную динамику уменьшения потребления»,— рассказал он.

Для возобновления тенденции снижения алкогольной зависимости в России необходимо реализовать комплексную программу, которая будет направлена на формирование здорового образа жизни и здоровьесберегающей среды в целом, считает глава Минздрава. «Это должен быть комплекс мер как нормативно-правового регулирования, так и непосредственной социальной активности, с активным участием наших коллег из Министерства спорта и Министерства просвещения»,— добавил господин Мурашко.

В 2023 году, по данным Минздрава, в России потребление алкоголя снизилось до 8,4 л этанола на душу населения. В 2018-м этот показатель составлял 9,4 л. В первом квартале 2024 года, по оценкам Росалкогольтабакконтроля, розничные продажи алкоголя (за исключением пива и пивных напитков, сидра) выросли на 5,4%, до 56,1 млн дал.

Милена Костерева