Кадыров рассказал о встрече его 17-летнего сына с Путиным в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с вторым сыном главы Чечни 17-летним Эли Кадыровым. Рамзан Кадыров сообщил, что президент поздравил его сына с предстоящей свадьбой и рассказал о своих воспоминаниях о первом главе Чечни Ахмате Кадырове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @RKadyrov_95 Фото: @RKadyrov_95

«Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране, какую важную роль для будущего России играет умная, активная и патриотическая молодежь каждого региона, в том числе и Чеченской республики»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По словам главы Чечни, встреча Эли Кадырова с Владимиром Путиным — важное и незабываемое событие. Он также написал, что это сильно воодушевило и зарядило его сына «на многие годы вперед».

Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за его внимание к чеченской молодежи и «личный бесценный вклад в становление и развитие самого безопасного региона» России. Он добавил, что все поручения и приказы президента будут выполнены.

Эли Кадыров в декабре 2022 года дебютировал как боец ММА. В ноябре 2023 года Эли Кадыров и его братья Ахмат и Адам были награждены высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

В марте 2024 года Эли Кадыров стал президентом федерации бокса Чечни и гендиректором спортивного клуба «Ахмат». В апреле он наградил чеченского боксера Бахрама Муртазилиева премией фонда имени Ахмата Кадырова. 28 мая ЧГТРК «Грозный», что Эли Кадыров встречался с Владимиром Путиным во время его официального визита в Узбекистан.

Петр Бузлаев