Путин предложил расширить ипотеку под 6% для семей в маленьких городах

Президент Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. При этом хотя бы один из детей должен быть несовершеннолетним на момент оформления ипотеки. Сейчас льготный кредит могут получить семьи с детьми в возрасте до 6 лет.

«Предлагаю здесь дополнительное специальное решение в социальной сфере для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен, здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой по 6% независимо от возраста детей»,— заявил господин Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

Льготные условия, по словам президента, будут действовать во всех регионах для семей, которые хотят построить собственный дом. Он поручил правительству запустить анонсированные программы с 1 июля.

В феврале Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года с сохранением текущих параметров и уделить особое внимание семьям с детьми до 6 лет включительно. Для них президент поручил сохранить ставку на уровне 6%.

Между тем Минфин предлагал повысить ставку для семей с детьми старше 6 лет до 12%. Ведомство допускало снижение ставки «при рождении большего количества детей» и повышении «при нерождении детей». С начала 2024 года «Семейную ипотеку» взяли около 7,7 тыс. семей. Объем кредитования превысил 41 млрд руб.— это больше результатов того же периода прошлого года в 2,8 раза.

Подробнее о дискуссии вокруг льготной ипотеки — в материале «Ъ FM» «Льготной ипотеке предлагают ценз».