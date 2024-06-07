Глава Удмуртии рассказал патриарху Кириллу о божественной литургии в Воткинске
Глава Удмуртии Александр Бречалов провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Как во «ВКонтакте» сообщил руководитель республики, они обсуждали состояние храмов Русской православной церкви в регионе.
Фото: Александр Бречалов, vk
Господин Бречалов рассказал патриарху о первой божественной литургии на Рождество в реконструированном Благовещенском соборе в Воткинске. Участники встречи также обсудили восстановление Петропавловской колокольни в Сарапуле.
В завершение встречи глава Удмуртии пригласил патриарха посетить республику.