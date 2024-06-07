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Глава Удмуртии рассказал патриарху Кириллу о божественной литургии в Воткинске

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Как во «ВКонтакте» сообщил руководитель республики, они обсуждали состояние храмов Русской православной церкви в регионе.

Фото: Александр Бречалов, vk

Фото: Александр Бречалов, vk

Господин Бречалов рассказал патриарху о первой божественной литургии на Рождество в реконструированном Благовещенском соборе в Воткинске. Участники встречи также обсудили восстановление Петропавловской колокольни в Сарапуле.

В завершение встречи глава Удмуртии пригласил патриарха посетить республику.

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