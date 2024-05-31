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Коммерсантъ FM
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Умер актер из сериалов «След» и «Тайны следствия» Роман Клементьев

На 60 году жизни умер росcийский aктер Роман Клемeнтьев. Согласно порталу «Кино-театр.ру», он скончался 29 мая, причины cмерти не приводятся. В комментариях со ссылкой на его друзей пишут, что у актера была онкология.

Господин Клeментьев окончил отделение театрального искусства в Государственной литовской консерватории. За свою карьеру снялся в 27 проектах. В числе наиболее известных из них — сериалы «Универ. Новая общага» (2011–2018), «След» (2018–2019), «Метод» (2020), «Триггер» (2021–2022), «Беспринципные» (2022), «Тайны следствия» (2022). Также сыграл в фильмах «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (2018) и «The Тёлки» (2022).

Лаура Кеффер

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