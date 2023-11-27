Путин подписал законы о федеральном бюджете и повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал законы о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, а также закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года до 19 242 руб.

В настоящее время МРОТ составляет 16 242 руб. Со следующего года он увеличится на 18,5% В правительстве отмечали, что в результате заработная плата вырастет у 4,8 млн человек.

Согласно закону о федеральном бюджете, в следующем году доходы вырастут на 22,3% — с 28,67 трлн до 35,06 трлн руб. Расходы увеличатся на 15,8% и превысят поступления на 1,6 трлн руб. Бюджет на 2024 год предусматривает, что военные ассигнования будут увеличены в 1,7 раза по сравнению с текущим годом и достигнут 25% всех трат.

Правительство внесло проект о повышении МРОТ на рассмотрение в Госдуму 29 сентября по поручению Владимира Путина. Документ был внесен вместе с проектом федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Подробнее о бюджете — в материале «Ъ» «Расходы уходят в оборону».

Лусине Баласян