Правительство включило ноутбуки и смартфоны в эксперимент по маркировке

Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции будет расширен на ноутбуки и смартфоны, а срок его проведения продлен до 31 августа 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции стартовал в России с 1 декабря 2023 года. Решение о проведении эксперимента было принято правительством, а оператором выступил Центр развития перспективных технологий. Предполагалось, что эксперимент завершится 28 февраля 2025 года. Однако в январе 2024 года Минпромторг предложил продлить его до 31 августа 2025 года.

Из подписанного Михаилом Мишустиным постановления следует, что эксперимент по маркировке ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов будет проводиться в период с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года. Печатные платы начнут маркировать с 1 июля 2024 года, эксперимент завершится 31 августа 2025 года. Участие в эксперименте будет добровольным.

Отслеживать промаркированные товары будут с помощью системы «Честный знак». Коды маркировки будут предоставляться производителям продукции на безвозмездной основе. В документе указано, что эксперимент позволит протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и исключить возможность использования контрафактных товаров. После завершения эксперимента будет принято решение о необходимости обязательной маркировки радиоэлектронной продукции.

О том, что Минпромторг и Минцифры обсуждают перспективу введения маркировки ноутбуков, планшетов и смартфонов, источники в правительстве и на рынке электроники рассказали «Ъ» еще в декабре 2023 года. По их словам, средства, стабильно поступающие от акцизов, могут пойти на поддержку российских производителей электроники — речь может идти о сумме до 30 млрд руб. в год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приключения электроника».