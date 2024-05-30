Оператором по газу в Запорожской и Херсонской областях станет «Черноморнефтегаз»

Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак провел в Мелитополе совещание по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса Запорожской и Херсонской областей. Господин Грабчак сообщил, что единым оператором по газу в регионах станет ООО «Черноморнефтегаз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Грабчак

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Евгений Грабчак

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Сформированы программы по повышению защищенности энергообъектов для повышения устойчивости и надежности работы электросетевого комплекса»,— сказал он (цитата по Telegram-каналу министерства). По словам замминистра, перед оператором стоит задача достичь среднероссийских показателей уровня газификации в новых регионах.

«Черноморнефтегаз» был создан в Симферополе в августе 1998 года на базе одноименного производственного объединения. В марте 2014 года парламент Республики Крым объявил о национализации компании. Предприятие самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в крымском секторе Черного и Азовского морей, подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития. Все четыре региона вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам прошедших референдумов. Запад и Украина не признали территориальные изменения и осудили их, назвав аннексией.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов