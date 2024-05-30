Военные пенсии с 1 октября увеличат на 5,1% вместо 4,5%

Пенсии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов с 1 октября будут проиндексированы на 5,1%. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Законопроект о повышении пенсий военным был принят в середине ноября 2023 года. Тогда предполагалось, что пенсии бывшим сотрудникам Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС и ФСБ будут увеличены на 4,5%. Сегодня, 30 мая, выступая на заседании правительства, Антон Силуанов сообщил, что размер индексации пенсий военным пенсионерам был пересмотрен в связи с уточненным прогнозом по инфляции в 2024 году.

«Ранее мы планировали индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%, а в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий. То есть пенсионеры получат более высокие пенсии с учетом уточненного прогноза инфляции»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Пенсия военнослужащих — это ежемесячная выплата, назначаемая государством после выхода сотрудника на заслуженный отдых или при получении инвалидности. Также такую выплату могут получать родственники погибших военнослужащих в связи с потерей кормильца. Военные пенсии подлежат обязательной ежегодной индексации в соответствии с тарифами, установленными в регионе проживания пенсионера. В 2022 году пенсии военным пенсионерам выросли в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 года — еще на 10,5%.

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