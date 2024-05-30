Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк пройдет 1 июня в Покровском монастыре. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала «Россия 1». По словам господина Малахова, об этом ему сообщила семья покойной актрисы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Заворотнюк в 2007 году

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Анастасия Заворотнюк в 2007 году

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

«Пришла информация от семьи, которая смотрит нашу программу в прямом эфире, что прощание с Анастасией Заворотнюк будет в Покровском монастыре, будет отпевание у Матронушки, а похороны будут на Троекуровском кладбище 1 июня»,— сказал телеведущий.

Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня, 30 мая, после продолжительной и тяжелой болезни. У актрисы было онкологическое заболевание. Наибольшую известность ей принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня», выходившем с 2004 по 2009 год. Также госпожа Заворотнюк снималась в фильмах «Шекспиру не снилось», «Неидеальная женщина», «Артефакт», «Наследник», «Код Апокалипсиса». Ей было 53 года.

Евгений Белоусов