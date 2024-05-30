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Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк пройдет 1 июня в Покровском монастыре. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала «Россия 1». По словам господина Малахова, об этом ему сообщила семья покойной актрисы.

Анастасия Заворотнюк в 2007 году

Анастасия Заворотнюк в 2007 году

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Анастасия Заворотнюк в 2007 году

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

«Пришла информация от семьи, которая смотрит нашу программу в прямом эфире, что прощание с Анастасией Заворотнюк будет в Покровском монастыре, будет отпевание у Матронушки, а похороны будут на Троекуровском кладбище 1 июня»,— сказал телеведущий.

Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня, 30 мая, после продолжительной и тяжелой болезни. У актрисы было онкологическое заболевание. Наибольшую известность ей принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня», выходившем с 2004 по 2009 год. Также госпожа Заворотнюк снималась в фильмах «Шекспиру не снилось», «Неидеальная женщина», «Артефакт», «Наследник», «Код Апокалипсиса». Ей было 53 года.

Евгений Белоусов

Фотогалерея

Чем запомнилась Анастасия Заворотнюк

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Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Мать актрисы играла в местном ТЮЗе, отец работал на телевидении. После школы Анастасия Заворотнюк поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но историком так и не стала. Она покинула вуз на втором курсе, когда поступила в Школу-студию МХАТ имени Чехова

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Мать актрисы играла в местном ТЮЗе, отец работал на телевидении. После школы Анастасия Заворотнюк поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но историком так и не стала. Она покинула вуз на втором курсе, когда поступила в Школу-студию МХАТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Окончив школу-студию МХАТ, Анастасия Заворотнюк стала актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. С 1993 по 2004 год она сыграла в 29 спектаклях, в том числе «Опасные связи», «Матросская тишина» и «Обыкновенная история». Сама актриса считала наиболее яркой роль Вари из спектакля «Страсти по Бумбарашу» &lt;br> На фото слева направо: актрисы Ольга Блок-Миримская, Марина Зудина, Анастасия Заворотнюк во время сбора труппы Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, сентябрь 2001 года

Окончив школу-студию МХАТ, Анастасия Заворотнюк стала актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. С 1993 по 2004 год она сыграла в 29 спектаклях, в том числе «Опасные связи», «Матросская тишина» и «Обыкновенная история». Сама актриса считала наиболее яркой роль Вари из спектакля «Страсти по Бумбарашу»
На фото слева направо: актрисы Ольга Блок-Миримская, Марина Зудина, Анастасия Заворотнюк во время сбора труппы Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, сентябрь 2001 года

Фото: Александр Яковлев / ТАСС

«Когда эмоции и волнение захлестывают, пытаюсь собрать волю в кулак и сказать себе: видимо, моя жизнь — бесконечный урок. До самого, наверное, последнего дня» &lt;br> Еще студенткой актриса дебютировала в кино. В 1991 году она сыграла одну из главных ролей экранизации романа Владимира Набокова «Машенька» режиссера Тамары Павлюченко &lt;br> На фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня», апрель 2005 года

«Когда эмоции и волнение захлестывают, пытаюсь собрать волю в кулак и сказать себе: видимо, моя жизнь — бесконечный урок. До самого, наверное, последнего дня»
Еще студенткой актриса дебютировала в кино. В 1991 году она сыграла одну из главных ролей экранизации романа Владимира Набокова «Машенька» режиссера Тамары Павлюченко
На фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня», апрель 2005 года

Фото: Наталья Колесникова / ТАСС

«Понимаете, счастье — как брызги шампанского, это секунда. Постоянно счастливы, наверное, бывают только безумные, у которых эйфория не проходит никогда» &lt;br> На фото: телеведущий Владимир Познер и актриса Анастасия Заворотнюк на торжественной церемонии вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ, ноябрь 2005 года

«Понимаете, счастье — как брызги шампанского, это секунда. Постоянно счастливы, наверное, бывают только безумные, у которых эйфория не проходит никогда»
На фото: телеведущий Владимир Познер и актриса Анастасия Заворотнюк на торжественной церемонии вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ, ноябрь 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Я страшно люблю детей, жизнь без детей не представляла никогда, в своем дворе всех маленьких перенянчила. Не знаю, почему, но вот нравилось мне ходить с коляской» &lt;br> В 1991–1993 годы актриса стала голосом Кристофера Робина в мультсериале «Новые приключения Винни-Пуха» &lt;br> На фото: вместе с партнерами по сериалу «Моя прекрасная няня», июль 2005 года

«Я страшно люблю детей, жизнь без детей не представляла никогда, в своем дворе всех маленьких перенянчила. Не знаю, почему, но вот нравилось мне ходить с коляской»
В 1991–1993 годы актриса стала голосом Кристофера Робина в мультсериале «Новые приключения Винни-Пуха»
На фото: вместе с партнерами по сериалу «Моя прекрасная няня», июль 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Популярной Анастасия Заворотнюк стала после премьеры сериала «Моя прекрасная няня» (кадр на фото). Его показывали на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. В 2005-м актриса получила за роль няни Вики ТЭФИ. Запоминающийся южный акцент героини она «подслушала» у коллеги — актрисы Ольги Блок-Миримской

Популярной Анастасия Заворотнюк стала после премьеры сериала «Моя прекрасная няня» (кадр на фото). Его показывали на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. В 2005-м актриса получила за роль няни Вики ТЭФИ. Запоминающийся южный акцент героини она «подслушала» у коллеги — актрисы Ольги Блок-Миримской

Фото: Антон Тушин / ТАСС

«Шлейф няни, который идет до сих пор, меня абсолютно не смущает. Многие говорят: наверное, тебя это страшно раздражает? Нет, не раздражает. Почему же я должна расстраиваться, нервничать, переживать, если эта роль принесла мне практически все?»

«Шлейф няни, который идет до сих пор, меня абсолютно не смущает. Многие говорят: наверное, тебя это страшно раздражает? Нет, не раздражает. Почему же я должна расстраиваться, нервничать, переживать, если эта роль принесла мне практически все?»

Фото: Пресс-служба СТС / ТАСС

«Брюс Уиллис вышел из комедийного сериала, но теперь же никто не спорит с его статусом большой звезды большого кино. А у нас любят лепить ярлыки» &lt;br> После выхода «Моей прекрасной няни» актрисе часто предлагали роли в кино, в том числе в фильмах «Код апокалипсиса» (кадр на фото), «Мамы» и «Служебный роман. Наше время». За роль офицера ФСБ в художественном фильме «Код апокалипсиса» получила премию ФСБ

«Брюс Уиллис вышел из комедийного сериала, но теперь же никто не спорит с его статусом большой звезды большого кино. А у нас любят лепить ярлыки»
После выхода «Моей прекрасной няни» актрисе часто предлагали роли в кино, в том числе в фильмах «Код апокалипсиса» (кадр на фото), «Мамы» и «Служебный роман. Наше время». За роль офицера ФСБ в художественном фильме «Код апокалипсиса» получила премию ФСБ

Фото: ТАСС

Помимо работы в театре и кино Анастасия Заворотнюк активно вела телепрограммы на СТС и «Первом канале», в том числе «Хорошие песни», «Кухня для чайников», «Танцы со звездами», «Брачные игры» и «Две звезды» &lt;br> На фото: вместе с партнером по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновым на вручении премии «Золотая семерка», март 2007 года

Помимо работы в театре и кино Анастасия Заворотнюк активно вела телепрограммы на СТС и «Первом канале», в том числе «Хорошие песни», «Кухня для чайников», «Танцы со звездами», «Брачные игры» и «Две звезды»
На фото: вместе с партнером по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновым на вручении премии «Золотая семерка», март 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Стараюсь ни о чем не жалеть и ничего не бояться. Потому что страх заставляет терять разум и совершать ошибки, сбивает прицел. А жалеть о том, что было, довольно глупо — ведь все эти события привели меня туда, где я сейчас. И чтобы оценить свое состояние, мне нужно задать самой себе всего лишь один вопрос: я счастлива? И я с уверенностью могу дать утвердительный ответ» &lt;br> На фото: актриса Анастасия Заворотнюк на съемках триллера «Артефакт», июль 2007 года

«Стараюсь ни о чем не жалеть и ничего не бояться. Потому что страх заставляет терять разум и совершать ошибки, сбивает прицел. А жалеть о том, что было, довольно глупо — ведь все эти события привели меня туда, где я сейчас. И чтобы оценить свое состояние, мне нужно задать самой себе всего лишь один вопрос: я счастлива? И я с уверенностью могу дать утвердительный ответ»
На фото: актриса Анастасия Заворотнюк на съемках триллера «Артефакт», июль 2007 года

Фото: Антон Тушин / ТАСС

«Если ты любишь человека, то понимаешь: обязательно будут какие-то огрехи в его характере, будут спорные ситуации. Разве возможно в семейной жизни обойтись без острых моментов? Думаю, нет» &lt;br> Была трижды замужем и имеет троих детей. В последний раз вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева (на фото). После этого часто работала в связанных с фигурным катанием телепрограммах, в том числе «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень». В 2016-м супруги вместе вели шоу «Новое утро» на телеканале НТВ

«Если ты любишь человека, то понимаешь: обязательно будут какие-то огрехи в его характере, будут спорные ситуации. Разве возможно в семейной жизни обойтись без острых моментов? Думаю, нет»
Была трижды замужем и имеет троих детей. В последний раз вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева (на фото). После этого часто работала в связанных с фигурным катанием телепрограммах, в том числе «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень». В 2016-м супруги вместе вели шоу «Новое утро» на телеканале НТВ

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

«Женская сила не в отсутствии слез. Если в какой-то момент хочется всплакнуть, то ничего страшного в этом нет» &lt;br> На фото: на съемках фильма «Мамы», сентябрь 2011 года

«Женская сила не в отсутствии слез. Если в какой-то момент хочется всплакнуть, то ничего страшного в этом нет»
На фото: на съемках фильма «Мамы», сентябрь 2011 года

Фото: Юлия Нестерова, пресс-служба Enjoy Movies / ТАСС

«В Пете меня подкупило еще одно удивительное качество — это природное ощущение свободы. То, чего мне, наверное, не хватает... Петя говорил мне: &quot;Ты постоянно живешь в ожидании удара, может, поэтому ты его и получаешь. Взгляни на мир по-другому. Чуть-чуть поверни калейдоскоп, и будет другой рисунок&quot;» &lt;br> На фото: вместе с мужем Петром Чернышевым на церемонии вручения премии «Золотой носорог», февраль 2011 года

«В Пете меня подкупило еще одно удивительное качество — это природное ощущение свободы. То, чего мне, наверное, не хватает... Петя говорил мне: "Ты постоянно живешь в ожидании удара, может, поэтому ты его и получаешь. Взгляни на мир по-другому. Чуть-чуть поверни калейдоскоп, и будет другой рисунок"»
На фото: вместе с мужем Петром Чернышевым на церемонии вручения премии «Золотой носорог», февраль 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«В детстве нам всем прочат блестящее будущее. И мы, в юности, мечтаем &quot;показать этому миру&quot;. Но с каждым новым днем реальность заставляет нас усомниться в своих силах, способностях и удаче… Со временем наши мечты тускнеют, как выцветшие фотографии, превращаются в симпатичные детские воспоминания. Мы лишаем себя мечты… А ведь напрасно» &lt;br> На фото: актриса Анастасия Заворотнюк во время эстафеты олимпийского огня, январь 2014 года

«В детстве нам всем прочат блестящее будущее. И мы, в юности, мечтаем "показать этому миру". Но с каждым новым днем реальность заставляет нас усомниться в своих силах, способностях и удаче… Со временем наши мечты тускнеют, как выцветшие фотографии, превращаются в симпатичные детские воспоминания. Мы лишаем себя мечты… А ведь напрасно»
На фото: актриса Анастасия Заворотнюк во время эстафеты олимпийского огня, январь 2014 года

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В конце 2019 года стало известно, что актриса проходит курс лечения от рака головного мозга. После этого она прекратила появляться на публике и работать в кино. В ночь на 30 мая 2024 года Анастасия Заворотнюк скончалась в Москве

В конце 2019 года стало известно, что актриса проходит курс лечения от рака головного мозга. После этого она прекратила появляться на публике и работать в кино. В ночь на 30 мая 2024 года Анастасия Заворотнюк скончалась в Москве

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Мать актрисы играла в местном ТЮЗе, отец работал на телевидении. После школы Анастасия Заворотнюк поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но историком так и не стала. Она покинула вуз на втором курсе, когда поступила в Школу-студию МХАТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

Окончив школу-студию МХАТ, Анастасия Заворотнюк стала актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. С 1993 по 2004 год она сыграла в 29 спектаклях, в том числе «Опасные связи», «Матросская тишина» и «Обыкновенная история». Сама актриса считала наиболее яркой роль Вари из спектакля «Страсти по Бумбарашу»
На фото слева направо: актрисы Ольга Блок-Миримская, Марина Зудина, Анастасия Заворотнюк во время сбора труппы Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, сентябрь 2001 года

Фото: Александр Яковлев / ТАСС

«Когда эмоции и волнение захлестывают, пытаюсь собрать волю в кулак и сказать себе: видимо, моя жизнь — бесконечный урок. До самого, наверное, последнего дня»
Еще студенткой актриса дебютировала в кино. В 1991 году она сыграла одну из главных ролей экранизации романа Владимира Набокова «Машенька» режиссера Тамары Павлюченко
На фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня», апрель 2005 года

Фото: Наталья Колесникова / ТАСС

«Понимаете, счастье — как брызги шампанского, это секунда. Постоянно счастливы, наверное, бывают только безумные, у которых эйфория не проходит никогда»
На фото: телеведущий Владимир Познер и актриса Анастасия Заворотнюк на торжественной церемонии вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ, ноябрь 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Я страшно люблю детей, жизнь без детей не представляла никогда, в своем дворе всех маленьких перенянчила. Не знаю, почему, но вот нравилось мне ходить с коляской»
В 1991–1993 годы актриса стала голосом Кристофера Робина в мультсериале «Новые приключения Винни-Пуха»
На фото: вместе с партнерами по сериалу «Моя прекрасная няня», июль 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Популярной Анастасия Заворотнюк стала после премьеры сериала «Моя прекрасная няня» (кадр на фото). Его показывали на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. В 2005-м актриса получила за роль няни Вики ТЭФИ. Запоминающийся южный акцент героини она «подслушала» у коллеги — актрисы Ольги Блок-Миримской

Фото: Антон Тушин / ТАСС

«Шлейф няни, который идет до сих пор, меня абсолютно не смущает. Многие говорят: наверное, тебя это страшно раздражает? Нет, не раздражает. Почему же я должна расстраиваться, нервничать, переживать, если эта роль принесла мне практически все?»

Фото: Пресс-служба СТС / ТАСС

«Брюс Уиллис вышел из комедийного сериала, но теперь же никто не спорит с его статусом большой звезды большого кино. А у нас любят лепить ярлыки»
После выхода «Моей прекрасной няни» актрисе часто предлагали роли в кино, в том числе в фильмах «Код апокалипсиса» (кадр на фото), «Мамы» и «Служебный роман. Наше время». За роль офицера ФСБ в художественном фильме «Код апокалипсиса» получила премию ФСБ

Фото: ТАСС

Помимо работы в театре и кино Анастасия Заворотнюк активно вела телепрограммы на СТС и «Первом канале», в том числе «Хорошие песни», «Кухня для чайников», «Танцы со звездами», «Брачные игры» и «Две звезды»
На фото: вместе с партнером по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновым на вручении премии «Золотая семерка», март 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Стараюсь ни о чем не жалеть и ничего не бояться. Потому что страх заставляет терять разум и совершать ошибки, сбивает прицел. А жалеть о том, что было, довольно глупо — ведь все эти события привели меня туда, где я сейчас. И чтобы оценить свое состояние, мне нужно задать самой себе всего лишь один вопрос: я счастлива? И я с уверенностью могу дать утвердительный ответ»
На фото: актриса Анастасия Заворотнюк на съемках триллера «Артефакт», июль 2007 года

Фото: Антон Тушин / ТАСС

«Если ты любишь человека, то понимаешь: обязательно будут какие-то огрехи в его характере, будут спорные ситуации. Разве возможно в семейной жизни обойтись без острых моментов? Думаю, нет»
Была трижды замужем и имеет троих детей. В последний раз вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева (на фото). После этого часто работала в связанных с фигурным катанием телепрограммах, в том числе «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень». В 2016-м супруги вместе вели шоу «Новое утро» на телеканале НТВ

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

«Женская сила не в отсутствии слез. Если в какой-то момент хочется всплакнуть, то ничего страшного в этом нет»
На фото: на съемках фильма «Мамы», сентябрь 2011 года

Фото: Юлия Нестерова, пресс-служба Enjoy Movies / ТАСС

«В Пете меня подкупило еще одно удивительное качество — это природное ощущение свободы. То, чего мне, наверное, не хватает... Петя говорил мне: "Ты постоянно живешь в ожидании удара, может, поэтому ты его и получаешь. Взгляни на мир по-другому. Чуть-чуть поверни калейдоскоп, и будет другой рисунок"»
На фото: вместе с мужем Петром Чернышевым на церемонии вручения премии «Золотой носорог», февраль 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«В детстве нам всем прочат блестящее будущее. И мы, в юности, мечтаем "показать этому миру". Но с каждым новым днем реальность заставляет нас усомниться в своих силах, способностях и удаче… Со временем наши мечты тускнеют, как выцветшие фотографии, превращаются в симпатичные детские воспоминания. Мы лишаем себя мечты… А ведь напрасно»
На фото: актриса Анастасия Заворотнюк во время эстафеты олимпийского огня, январь 2014 года

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В конце 2019 года стало известно, что актриса проходит курс лечения от рака головного мозга. После этого она прекратила появляться на публике и работать в кино. В ночь на 30 мая 2024 года Анастасия Заворотнюк скончалась в Москве

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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