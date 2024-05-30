Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк умерла ночью сегодня, 30 мая, «после продолжительной и тяжелой болезни», сообщается на ее странице во «ВКонтакте». Актрисе было 53 года. Она болела раком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Заворотнюк в 2005 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Анастасия Заворотнюк в 2005 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

«Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку»,— говорится в сообщении на странице актрисы. В 2019 году стало известно, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Первый фильм с ее участием — «Машенька» по мотивам романа Владимира Набокова — вышел в 1991 году. Через два года она стала актрисой Московского театра Олега Табакова, где проработала десять лет и сыграла в 29 спектаклях.

Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня», который выходил с 2004 по 2009 год. Также она снималась в фильмах «Шекспиру не снилось», «Неидеальная женщина», «Артефакт», «Наследник», «Код Апокалипсиса». Позднее Анастасия Заворотнюк работала телеведущей, вела программы «Хорошие песни», «Танцы со звездами», «Танцы на льду».

Лусине Баласян