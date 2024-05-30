Путин пообещал посетить Чечню и Камчатку

Президент России Владимир Путин заявил, что после посещения Камчатки он планирует отправиться в Чечню. В республику его пригласила чеченская семья во время встречи, посвященной награждению многодетных семей орденом «Родительская слава». Посетить Камчатку президент пообещал другой многодетной семье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Спасибо большое за приглашение, постараюсь обязательно реализовать. Я и Рамзану Ахматовичу (Кадырову.— "Ъ") обещал, который совсем недавно мне говорил, что давно не был у вас. Я обещал приехать и сделаю все возможное, чтобы эта поездка состоялась»,— сказал президент в беседе с чеченской семьей (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин также отметил развитие Чечни за последнее время. По его словам, прежде всего этого удалось достичь благодаря самим жителям региона. Он добавил, что недавно ознакомился с планами развития столицы Чечни, города Грозный, и заявил, что скоро вся страна будет гордиться «тем, что происходит в Чечне».

Последний раз он посещал Чечню в 2011 году. Тогда господин Путин занимал должность премьер-министра. На переговорах по видеосвязи осенью 2023 года Рамзан Кадыров передал президенту приглашение от старейшин посетить республику. В Кремле позднее заявили, что президент «когда-то, конечно, приедет», однако сейчас «очень напряженная обстановка».

В январе господин Путин впервые посетил с официальным визитом Чукотку. Это также была первая региональная поездка в 2024 году.

Подробнее об этом — в материале «Кандидаты пошли в народ».

Евгений Белоусов