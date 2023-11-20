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Кадыров пригласил Путина посетить Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. По его словам, «старейшины ругаются», поскольку президент давно не посещал Чечню, и просили передать приглашение.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: пресс-служба президента РФ

Рамзан Кадыров

Фото: пресс-служба президента РФ

Рамзан Кадыров вышел на связь с президентом во время церемонии передачи регионам новой техники для сферы общественного транспорта. Владимир Путин участвует в церемонии по видеосвязи. Глава Чечни поблагодарил президента за помощь в восстановлении транспортной сферы в республике и в целом за внимание к региону.

«Я хотел бы передать от наших старейшин слова такие, что они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику. Вы все сделали для нас, восстановили не только автовокзалы, аэропорт, но и всю остальную инфраструктуру. Но вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают и просили вам передать, чтобы вы приехали к нам»,— сказал Рамзан Кадыров (цитата по ТАСС).

Владимир Путин поблагодарил главу Чечни и отметил, что все в республике сделано «руками талантливого, трудолюбивого, чеченского народа». При этом на приглашение он не ответил. Последний раз Владимир Путин посещал Чечню в 2011 году, тогда он занимал должность премьер-министра. В 2019 году Рамзан Кадыров говорил, что президента ожидают в Чечне в 2020-м. Господин Путин говорил, что обязательно приедет.

Лусине Баласян

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