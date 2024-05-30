Дивиденды «Совкомфлота» могут составить 11,27 рубля на акцию

Вчера, 29 мая, прошло заседание совета директоров «Совкомфлота» (MOEX: FLOT), на котором собранию акционеров рекомендовалось выплатить 27 млрд руб. дивидендов. Соответственно, 11,27 руб. на акцию, следует из сообщения компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

30 июня на годовом общем собрании акционеров будет принято окончательное решение. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены на 20-й день после собрания. В таком случае датой дивидендной отсечки может стать 20 июля, а последним днем для покупки акций — 18 июля.

В декабре 2023 года компания объявила о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев в размере 6,32 руб. на акцию, всего — 15 млрд руб. Суммарный размер дивидендов за 2023 год составит 42 млрд руб. Политика «Совкомфлота» предполагает выделение не менее 25% чистой прибыли по МСФО на дивиденды.

Чистая прибыль судоходной компании за 2023 год выросла в 2,4 раза, до $943 млн. Цена акции «Совкомфлота» на Мосбирже на 14:15 мск составляла 131,2 руб. Дивидендная доходность бумаг — около 8,5%.

Какие акции будут интересны в 2024 году — в материале «Ъ» «Бумаги на вырост».

Айтан Мамедова