Бездомный прихожанин зарезал работницу трапезной храма в Сергиевом Посаде

Полиция задержала подозреваемого в убийстве работницы трапезной в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде. Женщина получила 13 ножевых ранений. Подозреваемым проходит мужчина 1973 года рождения без определенного места жительства.

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Сообщение о преступлении поступило в подмосковное управление МВД в 9:00. По версии полиции, мужчина в столовой храма взял со стола кухонный нож и нанес им ранения женщине 1968 года рождения. Она умерла на месте.

Полиция передала подозреваемого следственным органам. ГСУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело по статье об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Следователи устанавливают мотив преступления. В сообщениях СКР и МВД не уточняется, признал ли подозреваемый вину.

РЕН ТВ сообщил, что мужчина во время убийства кричал: «Ты отравила мою маму». По данным канала, его мать работала в этом храме. В трапезной бездомного «подкармливали», отмечает телеканал.

Леонид Уварчев