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Коммерсантъ FM
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Возбуждено новое уголовное дело в отношении певца Шарлота

Исполнитель Эдуард Шарлот стал фигурантом нового уголовного дела. Ему инкриминируется унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия через интернет (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщил отец Эдуарда Шарлота, Валерий.

Эдуард Шарлот

Эдуард Шарлот

Фото: @sharl.ot

Эдуард Шарлот

Фото: @sharl.ot

Поводом для уголовного преследования исполнителя стала публикация на его странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в которой артист, по версии следствия, оскорбил граждан России. В настоящее время пост недоступен.

Следствие и адвокат Эдуарда Шарлота ситуацию не комментируют. До этого в отношении артиста возбудили два уголовных дела о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одно — об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Это произошло после того, как исполнитель разместил в сети три видео. На одном из них артист разорвал георгиевскую ленту, натянутую между двумя каменными стенами в виде буквы Z. На втором видео Эдуард Шарлот сжег свой паспорт и заявил о желании уехать в Киев. В третьем видеоролике артист перепел песню «День Победы» композитора Давида Тухманова и высказался о падении курса российского рубля.

После этого артиста задержали, а затем арестовали. Срок его содержания в СИЗО неоднократно продлевался.

Подробнее о деле певца Шарлота — в материале «Ъ».

Георгий Портнов, Самара

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