Глава X5 Group объяснила рост цен на яйца в 2023 году птичьим гриппом

Повышение цен на куриные яйца в октябре 2023 года было связано с проблемами производителей, сообщила президент X5 Group (владеет сетями «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток») Екатерина Лобачева. Одной из причин стала вспышка птичьего гриппа, из-за которой сократилось поголовье.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Екатерина Лобачева

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Екатерина Лобачева рассказала, что из-за падения рубля у компаний также увеличились издержки. На птицефабриках особенно ощущались нехватка и подорожание рабочей силы: «Петухи есть, а рук нет». Указанные причины привели к росту цен, при этом предложение сократилось больше, чем вырос спрос.

«Цены, по которым мы закупали яйцо у поставщиков, выросли почти на 40%, а каждое четвертое заказанное для магазина яйцо просто не доезжало до конечной точки»,— рассказала Екатерина Лобачева РБК.

По данным Росстата, в октябре 2023 года стоимость куриных яиц увеличилась в среднем по России на 23,9% по сравнению с тем же периодом 2022-го. К концу прошлого года стоимость яиц в 46 регионах выросла на 40%. В феврале 2024 ФАС сообщила, что цены на яйца снижаются, в том числе благодаря соглашениям с производителями и продавцами. При этом с начала годы производство яиц снижалось. Эксперты связывают это с последствиями вспышек птичьего гриппа.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Яйца плохо фабрикуются».