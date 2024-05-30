Роскачество обнаружило кишечную палочку в двух марках мороженого

Роскачество провело исследование 38 торговых марок мороженого и обнаружило нарушения в двух из них. В мороженом «Мишка на полюсе» и «Ермолино» нашли кишечную палочку, сообщает РБК. Более 60% мороженого требованиям соответствует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Роскачестве пояснили, что такие бактерии могут присутствовать в продуктах, которые не подвергаются термической обработке. Кишечная палочка может вызывать острые кишечные инфекции, сопровождающиеся такими симптомами, как боли в животе, повышенная температура, рвота и диарея, что приводит к обезвоживанию организма.

В пресс-службе казахстанской компании «Шин Лайн», которая производит пломбир «Мишка на полюсе», заявили, что независимая лаборатория структуры казахстанского Министерства здравоохранения кишечной палочки в мороженом не выявила. В компании предположили, что мороженое транспортировали или хранили с нарушениями.

Также эксперты Роскачества выявили замену молочного жира растительным в мороженом «Как раньше», «Ля Фам» и «Филевское». В этой продукции нашли фитостерины, которые не встречаются в молоке, а содержатся только в растительных жирах. Признаки фальсификата обнаружили в мороженом «Вкусландия» и «Ленинградское» — в этих образцах выявили отклонения в жирнокислотном и триглицеридном составе. Это означает, что молочный жир в продукции мог быть заменен жирами растительного происхождения, уточнили в Роскачестве.

Также в некоторых образцах эксперты нашли дрожжи и плесень, но это не считается нарушением, поскольку их содержание в мороженом не нормируется.

Ранее Роскачество выявило в твороге нескольких производителей микробную трансглютаминазу, или так называемый мясной клей. Применение этого фермента запрещено в России с 1 января 2020 года.

Ольга Семеновых