Замминистра строительства Тувы заключен под стражу по делу о взятках

Кызылский горсуд арестовал бывшего заместителя министра строительства Республики Тыва. В отношении чиновника расследуется дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает следственное управление СКР региона. По этой статье фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как считают следователи, замминистра получил взятку 500 тыс. руб. За эту сумму, по версии правоохранителей, он оказал помощь при предоставлении земельного участка, а также помог организовать выдачу разрешения на строительство.

По данным ведомства, речь идет об Орлане Машпалдыре, заместителе министра строительства—главном архитекторе республики. С 28 мая он был отстранен от должности, сообщили в минстрое региона.

«Его обязанности временно возложены на начальника отдела архитектуры, территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью минстроя Тувы Айлан Очур»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова, Новосибирск