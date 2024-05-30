Замминистра строительства Тувы заключен под стражу по делу о взятках
Кызылский горсуд арестовал бывшего заместителя министра строительства Республики Тыва. В отношении чиновника расследуется дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает следственное управление СКР региона. По этой статье фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как считают следователи, замминистра получил взятку 500 тыс. руб. За эту сумму, по версии правоохранителей, он оказал помощь при предоставлении земельного участка, а также помог организовать выдачу разрешения на строительство.
По данным ведомства, речь идет об Орлане Машпалдыре, заместителе министра строительства—главном архитекторе республики. С 28 мая он был отстранен от должности, сообщили в минстрое региона.
«Его обязанности временно возложены на начальника отдела архитектуры, территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью минстроя Тувы Айлан Очур»,— говорится в сообщении.