WP: США обеспокоены атаками ВСУ на российские радары ракетного предупреждения

Власти США опасаются, что недавние атаки украинских беспилотников на российские системы ядерного предупреждения о ракетном нападении (СПРН) могут привести к эскалации конфликта, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Речь идет об ударах в Армавире в Краснодарском крае и Орске в Оренбургской области, пишет WP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer , Reuters Фото: Stringer , Reuters

По словам собеседников WP, США сообщили Украине о своей обеспокоенности в связи с атаками. «Безусловно, есть опасения по поводу того, как Россия может воспринять, что ее сдерживающие возможности становятся мишенью, а системы раннего предупреждения подвергаются атаке»,— сказал WP неназванный американский чиновник.

Украинский чиновник в разговоре с газетой подтвердил, что за атаки ответственно Главное управление разведки Минобороны Украины. По его словам, СПРН применяются Россией для «наблюдения за действиями украинских военных» и за использованием беспилотников и ракет. При этом американский чиновник отметил, что попавшие под удары системы наведения не использовались в ходе конфликта, однако это «чувствительнее позиции».

25 мая сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что в Краснодарском крае в результате ракетного удара украинских сил был поврежден объект российской системы предупреждения о ракетном нападении. В своем сообщении он прикрепил пост, где говорилось, что речь идет о радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-ДМ», расположенной в Армавире. В Кремле атаку комментировать отказались.

27 мая правительство Оренбургской области сообщило о падении беспилотника под Орском. По данным местных властей, в результате никто не пострадал, «гражданские объекты» не были повреждены. Под Орском расположена РЛС «Воронеж-М».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн—трансляции «Ъ».

Лусине Баласян