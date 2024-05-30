Суд рассмотрит дело двух разведчиков, которые похитили и убили девушку в ЛНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал разбирательство по уголовному делу старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина. Они обвиняются в похищении и убийстве жительницы Луганской народной республики. Об этом узнал «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айдын Жамидулов

Фото: Министерство обороны РФ Айдын Жамидулов

Фото: Министерство обороны РФ

По версии следствия, преступление произошло в январе 2023 года. Тогда военные похитили и убили 23-летнюю Валентину Давронову после ссоры с ней в кафе. Фигуранты дела доставили девушку в пункт временной дислокации, представив ее как украинскую разведчицу. Там потерпевшую зарезали ножом, а ее тело взорвали гранатами, чтобы скрыть следы преступления.

Обвиняемые задержаны и арестованы. Ожидается, что дело будет рассмотрено летом. Адвокат старшего лейтенанта Наталья Кохан отказалась комментировать обстоятельства случившегося без согласования ответов с подзащитным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Поэта ВДВ обвинили в убийстве».