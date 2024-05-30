Спрос на работников в сфере туризма и общепита вырос в Петербурге на 37%

Перед началом летнего сезона работники в сфере туризма и общепита стали на 37% более востребованными в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В мае компании разместили свыше 7000 вакансий для поиска персонала в общепите и туризме. За прошедший месяц также возросло количество предложений по подработкам. На неполный рабочий день искали на 18% чаще. На вечерние смены или на занятость от четырех часов в день количество вакансий возросло на 30%.

Вместе с просом увеличились и зарплатные предложения. В среднем в мае предлагали месячный доход на 17 тыс. рублей больше относительно прошлого года. Показатель достиг 59 тыс. рублей в месяц. По сравнению с апрелем он увеличился на 2000 рублей.

«Поднялся и минимальный доход, который указывается в вакансиях для работников кафе, ресторанов или сферы туризма, — рост составил 10 тыс. рублей (45 тыс. рублей против 5 тыс. рублей). Максимальный доход в сфере общепита сейчас доходит до 200 тыс. и чаще всего такую зарплату предлагают курьерам на доставку еды, официантам, управляющим рестораном»,— указали в компании.

Чаще всего в Петербурге ищут официантов и бариста (+39%), поваров и пекарей (+50%). Востребованы также менеджеры ресторанов и кафе (+30%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что треть жителей Петербурга планируют провести отпуск в России.

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