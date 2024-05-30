Жителям Петербурга потребуется почти девять лет для покупки квартиры

Чтобы накопить на собственную квартиру, жителям Санкт-Петербурга необходимо откладывать всю зарплату целиком почти девять лет, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на данные «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам гендиректора компании Павла Луценко, срок для получения необходимой суммы сократился в городе на два года, что свидетельствует о более быстром росте зарплат относительно повышения цен на вторичное жилье, а значит, квартиры становятся доступнее.

При этом меньше времени на накопление средств уйдет у жителей Магаданской и Мурманской областей (менее четырех лет). Далее идут сразу несколько регионов — Чукотка, Коми, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская и Тюменская области, Ханты-Мансийский АО и Еврейская автономная область. Там жителям необходимо работать от четырех до пяти лет, чтобы обзавестись личным жильем. В Москве же на это уйдет свыше десяти лет.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что самая дорогая квартира на вторичном рынке жилья в Петербурге продается за 900 млн рублей.

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