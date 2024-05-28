Квартира за 900 млн рублей вошла в топ самого дорогого жилья в Петербурге

Самая дорогая квартира на вторичном рынке жилья в Петербурге продается за 900 млн рублей. Лот находится на Спортивной улице на Крестовском острове.

Как сообщили «Ъ-СПб» в «Авито Недвижимость», за указанную сумму покупатель получит пентхаус с видом на Малую Невку и Финский залив. Объект общей площадью 547,5 кв. м расположен в 15 минутах от станции метро «Крестовский остров».

«Функциональная планировка пентхауса включает в себя просторную гостиную с камином, кухню и столовую, пять спален с ванными и гардеробными, два кабинета, техническую кухню, винную комнату и вспомогательные помещения»,— уточнили аналитики рынка.

Также продавец указал в объявлении, что кроме удобного расположения и планировки у квартиры есть еще несколько преимуществ — комнаты с мебелью, кладовая и четыре места на паркинге.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал, что долгосрочная аренда трехкомнатных квартир в Петербурге подешевела почти на 11 %.

Стефания Барченкова

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