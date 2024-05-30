МИД РФ назвал условием для переговоров с Украиной учет «реалий на земле»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что основой для будущих договоренностей об урегулировании российско-украинского военного конфликта должны быть «реалии на земле», а также «неделимость безопасности».

«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле»,— заявил министр в интервью «РИА Новости» в ответ на вопрос, существует ли возможность ускорения процесса политического урегулирования вооруженного конфликта.

При этом министр допустил, что мирную конференцию с участием и Украины, и России может организовать Китай. «Что касается идеи своевременного созыва международной мирной конференции, которая обеспечивала бы равноправное участие России и Украины и обсуждение всех имеющихся мирных инициатив, то расцениваем ее как продолжение усилий Пекина по созданию условий для урегулирования украинского кризиса»,— добавил он.

Аналогичную позицию высказывал недавно президент Владимир Путин. Он говорил, что возвращаться к переговорам с Украиной необходимо, «исходя из сегодняшних реалий, сложившихся на земле». На следующий день после этого заявления президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не рассматривает возможность достижения договоренностей с Россией о прекращении огня.

С 15 по 16 июня мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке. Россия в ней не участвует. Владимир Путин считает, что цель швейцарского саммита — коллективный ультиматум России.

Подробнее о форуме — в материале «Швейцарскому форуму не нашли формулу».