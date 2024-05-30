FT: у НАТО есть только 5% необходимых средств ПВО для защиты Европы

У стран НАТО есть менее 5% необходимых мощностей в области противовоздушной обороны для защиты стран Восточной и Центральной Европы при полномасштабном нападении. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами альянса.

Один из высокопоставленных дипломатов НАТО заявил, что способность защищаться от воздушных ударов — это важная часть плана НАТО по защите Восточной Европы от вторжения. При этом собеседник издания отметил, что сейчас у НАТО этой способности нет. «ПВО — одна из самых больших дыр, которые у нас есть... Мы не можем это отрицать»,— отметил другой собеседник. По словам источников, сейчас страны альянса инвестируют в новые решения ПВО, в том числе в истребители.

Отдельно Financial Times отмечает проблемы с системами ПВО у Великобритании. По данным издания, у шести британских эсминцев ПВО есть конструктивные дефекты. Кроме того, шесть современных комплексов ПВО Sky Sabre имеют радиус действия 40 км, а два из них находятся за рубежом.

На прошлой неделе власти Польши и Греции обратились к Еврокомиссии с просьбой помочь в разработке и финансировании общеевропейской системы ПВО. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала это предложение.