«Ущерб не катастрофический»

Из всех регионов Черноземья только аграрии Воронежской и Тамбовской областей пока получают страховые выплаты из-за гибели сельхозкультур в результате заморозков. Об этом „Ъ“ рассказали в Национальном союзе агростраховщиков (НСА). На 29 мая воронежские производители получили 36,7 млн руб., тамбовские — 3,9 млн. Но ситуация меняется каждый день, подчеркнули в НСА. Режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) введены во всех регионах Черноземья, что ускоряет получение выплат. Ущерб при этом «не катастрофический»: из застрахованных 1,5 млн га посевов страховщикам заявлены только 71 тыс. га. Вместе с тем в НСА отмечают серьезный урон садам, которые почти не застрахованы. Например, в Воронежской области урожай плодовых культур погиб «во всех хозяйствах».

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О ситуации с выплатами аграриям, чьи посевы пострадали от заморозков, «Ъ-Черноземье» рассказали в НСА, уточнив, что данные предоставлены на 29 мая, «ситуация динамически меняется». В шести регионах Черноземья застраховано не менее 1,5 млн га сельхозкультур. Большая часть из них приходится на озимые. В Воронежской области застраховано 412 тыс. га, в Липецкой — 279 тыс., в Тамбовской — 238 тыс., в Орловской — 237 тыс., в Курской — 160 тыс., в Белгородской — 155 тыс.

Всего в России на 28 мая поступили уведомления от аграриев 18 регионов о наличии признаков повреждения застрахованных посевов по 470 договорам страхования. В них застраховано около 1 млн га, пострадало — 481 тыс. Наибольший ущерб отмечается в Волгоградской и Ростовской областях — 211 тыс. и 172,5 тыс. га посевов. Следом идут Воронежская (39,1 тыс.), Тамбовская (21,4 тыс.) и Саратовская области (12,8 тыс.). Еще в 13 регионах совокупно пострадало 24,6 тыс. га.

По данным на 29 мая, аграрии из Черноземья заявили о повреждениях сельхозкультур по 169 договорам страхования. Из них большая часть приходится на Воронежскую и Тамбовскую области — 71 и 69 заявок соответственно. Ущерб, подчеркнули в НСА, «не является тотальным»: «По “задетым” заморозками площадям посевов было застраховано 315 тыс. га, но из них повреждения культур отмечены аграриями (и заявлены страховщикам) только на 71 тыс. га». В союзе отметили, что почти все заявления относятся к гибели застрахованных озимых, в основном озимой пшеницы. «Заморозки пришлись на период, когда кампания страхования ярового сева еще не была завершена»,— отметили в НСА.

Всего выплаты идут пока четырем регионам. На 29 мая воронежские аграрии получили 36,7 млн руб. страховых выплат, тамбовские — 3,9 млн. Волгоградским и ростовским сельхозпроизводителям суммарно выплачено 304,5 млн руб. «Сумма выплат ежедневно растет, сейчас готовятся к перечислению новые выплаты»,— подчеркнули в союзе.

На круглом столе НСА «Агрострахование — механизм защиты продовольственной безопасности в условиях меняющегося климата» в рамках XIX международной конференции по страхованию 28 мая министр сельского хозяйства Воронежской области Алексей Сапронов рассказал о повреждениях 442 тыс. га, из которых по 362 тыс. га уже составлены акты гибели — это 14% от всех посевных площадей. «Порядка 80 тыс. га под наблюдением»,— отметил господин Сапронов. В частности, по его данным, пострадало 228 тыс. га озимой пшеницы (3% от всего сева этой культуры) и 25 тыс. га сахарной свеклы (19,5%).

В облправительстве в конце прошлой недели сообщали, что пересеяна почти треть от погибших посевов — 121 тыс. га. В основном используются подсолнечник, соя, кукуруза и травы. Алексей Сапронов на круглом столе уточнил, что аграрии сами решают, будут ли пересеивать или нет. «Мы подходим к периоду, когда экономической целесообразности в пересеве уже не будет»,— добавил он.

Кроме того, в НСА отметили серьезный урон урожаю семечковых и косточковых, а также гибель саженцев яблони. Часть посадок и деревьев застрахованы в Липецкой и Белгородской областях — 2,4 тыс. и 0,2 тыс. га. Урожай при этом не был застрахован, подчеркнули в союзе. Но в Липецкой области застрахован урожай хмеля на 10,6 тыс. га. «Заявлений об ущербе пока не было»,— добавили в НСА. Алексей Сапронов заявил, что в Воронежской области урожай плодовых культур погиб «во всех хозяйствах».

В связи с непростой ситуацией режимы ЧС введены во всех регионах Черноземья. Этот механизм, а также слаженная работа страховщиков и региональных чиновников позволяет совершать выплаты в течение буквально несколько часов, рассказал в кулуарах конференции президент НСА Корней Биждов. В любом случае после получения акта по программе страхования на случай ЧС деньги можно получить максимум в течение трех дней. По данным Корнея Биждова, страхование по ЧС используют примерно 40% хозяйств, и оно более популярно у малых форм хозяйствования. Крупные и средние предпочитают программу мультирискового страхования.

При этом по ЧС аграрий может получить только собственные затраты на сев, а распорядится деньгами по собственному усмотрению. В рамках «мультириска» страхуется стоимость запланированного урожая, но и полученные от страховщиков средства должны пойти на определенные цели, например тот же пересев.

Корней Биждов отметил, что для агростраховщиков ситуация нетипичная, но и некритичная: «На такой территории одновременно случаев по заморозкам не было несколько лет». При этом, отметил он, в 2021 году только по Ставропольскому краю было выплачено 2,3 млрд руб. страховок из-за майских заморозков.

По оценке гендиректора «РСХБ-Страхования» Сергея Простанина, в этом году средняя сумма выплат выросла: «Ранее она была около 5–6 млн руб., сейчас — 15–17 млн».

Замдиректора департамента экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза РФ Кирилл Кондрашов отметил, что в этом году за счет источников из федерального и регионального бюджетов на страхование аграриев с господдержкой выделена сумма, «сопоставимая» с 2023 годом. Тогда она составляла 6 млрд руб.

Корней Биждов заверил, что все страховые компании, которые получили уведомления об убытках, «уже сформировали средства на своих расчетных счетах для осуществления выплат. «По предварительной оценке, ущерб не катастрофический»,— добавил он. Корней Биждов также ожидает роста числа страхований осенью.

В начале недели министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила о планах ввести ЧС федерального масштаба из-за заморозков. При этом министерство намерено просить у федерального правительства компенсацию на плодовые культуры. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка на 27 мая, прогноз по сбору зерна в стране снизится со 132 млн до 129,5 млн т.

Александр Прытков