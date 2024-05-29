Путин подписал закон, позволяющий семьям погибших участников СВО получать две пенсии

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует получение пенсий семьями погибших в зоне СВО солдат. Теперь на получение пенсии по потере кормильца имеют право супруги погибших на спецоперации солдат, не вступившие в повторный брак и ухаживающие за детьми младше 23 лет. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Сами дети погибших военнослужащих, уже получавшие пенсии по потере кормильца, продолжат получать выплаты. Таким образом, семья погибшего на спецоперации солдата сможет получать сразу две пенсии.

В апреле господин Путин подписал указ, который распространяет на бойцов добровольческих формирований Росгвардии льготы и меры поддержки, действующие для добровольцев в составе подразделений Минобороны. Согласно закону, им положены компенсации за ранение или по инвалидности, а в случае смерти военного — его родственникам.

Недавно правительство поддержало законопроект о поддержке гражданских жен погибших на СВО солдат. Закон позволяет признать супругами тех, кто живет в гражданском браке, если один из них погиб или пропал без вести в ходе военной операции на Украине. При этом кабинет министров рекомендовал дополнить документ положением о том, что граждане не должны состоять в зарегистрированном браке с другими людьми.

Подобнее об этом — в материале «Неофициальных вдов приравняют к официальным».

Евгений Белоусов