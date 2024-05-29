IVA манит инвесторов

Поставщик решений видео-конференц-связи IVA Technologies открыл книгу заявок в рамках IPO. В тот же день она была переподписана по верхней границе в 4–5 раз, говорят участники рынка. Аналитики ожидают, что в итоге переподписка может достичь 15 раз, стоимость компании составит 28–30 млрд руб. Но эксперты видят в IPO много рисков, как отраслевых, так и связанных с низкой ликвидностью и потенциальной волатильностью бумаг IVA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

ПАО ИВА (IVA Technologies), открывшее книгу заявок в рамках IPO 29 мая, в тот же день собрало ее полностью, рассказали собеседники “Ъ” на финансовом рынке. По словам директора по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрея Петрова, книга уже переподписана по верхней границе. Партнер Capital Lab Евгений Шатов уточнил, что книга «была собрана за первые два часа». Два источника “Ъ” отмечают, что в итоге книга в первый день была переподписана в 4–5 раз, из них 3 раза — институциональными инвесторами. По словам портфельного менеджера, «высокий спрос обеспечен не длинными деньгами, а горячими». В «Газпромбанк Инвестициях» ожидают финальную переподписку в 15 раз.

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне 280–300 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в 28–30 млрд руб. В рамках IPO действующие акционеры-основатели предложат до 11 млн акций, что соответствует 11% от акционерного капитала. Сбор заявок завершается 3 июня, торги начнутся 4 июня.

IVA Technologies разрабатывает решения в области корпоративных коммуникаций, включая мессенджер, платформу для видеосвязи и бизнес-помощника на основе ИИ. Выручка компании в 2023 году выросла на 77% (до 2,5 млрд руб.), а EBITDA — почти в три раза (до 2 млрд руб.). В случае размещения по верхней границе ценового диапазона IVA станет четвертой по размеру среди компаний, специализирующихся на разработке ПО, представленных на российском фондовом рынке. В первую тройку входят «Позитив», «Астра» и «Диасофт».

Профильные эксперты называют эмитента «достаточно сильным игроком» на его рынке. Потенциальные темпы роста IT-решений для корпоративных коммуникаций могут составить более 15% CAGR (compound annual growth rate) в следующие пять лет, считает руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. В этот период выручка компании может расти на 52% в год, а маржинальность оставаться высокой, на уровне 67%, считает главный операционный директор Go Invest Сергей Рыбаков. При капитализации в 30 млрд руб. и возможном росте выручки и прибыли в 2024 году на 50% ее форвардные P/E и P/S составят около 11х и 8х соответственно, что «приемлемо для быстрорастущей компании в быстрорастущем секторе», отмечает независимый экономист Константин Церазов.

По данным опроса шести управляющих портфелями акций разных УК, лишь один сообщил о нежелании участвовать в IPО IVA, трое планируют принять окончательное решение к концу сбора заявок. «Компания размещается дорого, с оценкой, близкой к уже торгующимся акциям "Астры" и "Софтлайна", без традиционного для IPO дисконта»,— поясняет собеседник на рынке.

Другой колеблющийся портфельный менеджер отмечает, что еще два месяца назад «компания оценивалась в 15 млрд руб., с тех пор рынок успел вырасти и упасть, а оценка только увеличилась».

«Не пойму, почему в не лучших рыночных условиях (за последние восемь дней индекс Мосбиржи упал более чем на 5%.— “Ъ”) должен покупать компанию вдвое дороже»,— поясняет он.

IVA по предполагаемой капитализации втрое меньше «Астры», почти вчетверо меньше «Позитива» и вдвое меньше «Диасофта», уточняет портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова, по выручке компания в несколько раз уступает «ближайшим сравнимым» игрокам. Собеседник “Ъ” в отрасли согласен, что оценка компании завышена, а ее рынок «очень конкурентный». Кроме того, подчеркивает источник “Ъ”, IPO предполагает «полный cash out, без направления денег в развитие». «Это значит, что владельцы хотят получить деньги, понимая, что потом такой возможности не будет»,— считает он.

Среди других рисков IPO — ограниченность самого рынка IT-решений для корпоративных коммуникаций, усиление конкуренции на нем и потенциальное возвращение в РФ зарубежных игроков, отмечает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Госпожа Симонова считает главным риском самого IPO низкую аллокацию. Затем, добавляет она, возникнут риски, «характерные для компаний малой капитализации, связанные с пониженной ликвидностью, более высокой волатильностью и возможными вторичными размещениями».

Ксения Куликова, Татьяна Исакова, Виталий Гайдаев