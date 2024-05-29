Доллары не поддаются переводу

Райффайзенбанк прекратит отправлять переводы в долларах. Запрет коснется всех клиентов и вступит в силу 10 июня. Кредитная организация заявила, что такое решение связано с банками-корреспондентами, которые изменили требования. При этом ограничения не затронут входящие платежи в долларах и переводы в других валютах. Против российской «дочки» Raiffeisen Bank не вводили санкций. По данным Financial Times, в феврале 2023 года на нее приходилось до половины платежей между Россией и другими странами. Уточняется, что все платежи в долларах, оформленные и отправленные до 7 июня, проведут с учетом существующих комиссий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В дальнейшем у клиентов банка останутся альтернативы, но все они будут связаны с серьезными убытками, говорит председатель совета директоров производителя чая «Млесна» Сергей Демин: «Это для нас будет сложность, конечно. Все платежи за чай, который мы покупаем на Цейлоне, шли в долларах. Альтернативных путей мы не искали, потому что на протяжении многих лет пользовались именно Райффайзенбанком, который, собственно говоря, эти платежи проводил. У нас там, кстати, счет с момента открытия самого банка.

Соответственно, придется искать какие-то варианты, которые связаны с юанями или с индийскими рупиями, но вся проблема в том, что конвертация разная. Это просто будет удорожание всего процесса. Есть варианты для физических лиц, когда конвертация идет, но опять же через Казахстан или другие банки. А с юридическими лицами есть сложности. Либо придется проводить платежи через так называемую компанию-прокладку казахскую или еще какую-то, то есть сначала туда отправлять рубли, например, по какому-нибудь контракту, а они уже отправят доллары».

С сентября прошлого года Райффайзенбанк ввел комиссию в 50% за входящие переводы в долларах из других банков. Услуга была популярна у всех клиентов, но ее отмена, прежде всего, скажется на юридических лицах, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «В общем-то, это коснется всех, не только бизнеса, но и частных лиц, потому что, конечно, инфраструктура Райффайзенбанка использовалась, в том числе и частными лицами, для трансграничного движения капитала.

Теперь еще на одну кредитную организацию, которая может проводить соответствующие операции, меньше. Но уже очевидно, что какое-то первичное бегство капитала в Европу произошло и сошло на нет. Те же трансграничные переводы средств уже не так востребованы, по крайней мере, частными лицами, здесь, скорее, уже вопрос в том, как будет рассчитываться бизнес».

В апреле австрийская группа Raiffeisen Bank сообщала о давлении со стороны Европейского регулятора, который требовал сокращения бизнеса в России. Согласно предписанию, дочерняя структура должна уменьшить кредитный портфель и международные платежи на 65% к 2026 году.

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Ульяна Горелова