Грузинские НПО и СМИ отказались регистрироваться в реестре иноагентов

160 неправительственных организаций и медиаресурсов Грузии опубликовали совместное заявление. В нем говорится, что они не подчинятся закону «О прозрачности иностранного влияния» и не станут регистрироваться в специальном реестре Министерства юстиции в качестве юридических лиц, «осуществляющих влияние иностранной силы», как это предусмотрено законом.

НПО обещают «продолжать протест до тех пор, пока закон не будет отменен», несмотря на попытки «запугивания спецназом и избиения», и «продолжать помогать демонстрантам, задержанным на акциях». «Мы будем собирать деньги, чтобы оплатить друг другу штрафы, наложенные на нас за любовь к свободе и Грузии»,— сказано в заявлении.

«Нашу борьбу видит и поддерживает весь цивилизованный мир. С принятием русского закона наблюдение за выборами оказывается под угрозой, но мы, гражданские организации Грузии, обещаем защитить выборы и голос каждого гражданина»,— подчеркивают неправительственные организации, имея в виду парламентские выборы, намеченные на 26 октября.

Вчера, 28 мая, парламент Грузии преодолел президентское вето на закон «О прозрачности иностранного влияния». Согласно конституционным процедурам, если глава государства за пять дней не подпишет закон, то его подпишет спикер парламента Шалва Папуашвили, после чего закон окончательно вступит в силу.

Затем у Минюста Грузии будет 60 дней на создание реестра «организаций, проводящих интересы иностранной силы». Регистрироваться в нем обяжут НПО и СМИ, финансируемые из иностранных источников более чем на 20%. Неисполнение закона, в том числе отказ в регистрации, для СМИ и НПО чревато штрафами от 10 тыс. до 25 тыс. лари ($3,66–9,15 тыс.). За каждый месяц просрочки декларации финансовой отчетности — по 20 тыс. лари ($7,32 тыс.).

В случае невыплаты штрафа на счета юридических лиц может быть наложен арест. Уголовное преследование за любое нарушение «закона об иноагентах» грузинским законодательством не предусмотрено. Кроме того, он не касается физических лиц, за исключением того, что они будут обязаны предоставлять Министерству юстиции и другим государственным органам необходимую информацию о деятельности юрлиц.

США и ЕС могут ответить санкциями на грузинский закон об иноагентах, подробнее об этом — в материале «Грузия отбивается от Запада».

Георгий Двали, Тбилиси