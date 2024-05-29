Суд ЕС отклонил иск авиакомпании «Белавиа» об отмене санкций

Суд общей юрисдикции Евросоюза (ЕС) отклонил иск белорусской авиакомпании «Белавиа» о снятии с нее санкций ЕС. В санкционный список компания была внесена из-за перевозки мигрантов с ближнего Востока в Белоруссию в конце 2021 года.

«В своем решении суд отклоняет иск ''Belavia — Belarusian Airlines'' против актов, которыми эта компания была зарегистрирована в 2021 году, а затем оставлена в 2023 году Советом ЕС в списке физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры в связи с ситуацией в Беларуси»,— говорится в решении суда.

В документе указано, что заявитель ссылается на два довода в применении закона. «Белавиа» утверждает, что Совет ЕС ошибся в оценке действий авиакомпании и не следовал требуемому стандарту доказывания. Авиакомпанию обязали оплатить издержки, в том числе связанные с применением обеспечительных мер.

«Белавиа» попала под санкции в декабре 2021 года, когда ЕС принял пятый пакет ограничений против Белоруссии. Бывший глава МИД Германии Маас Хайко заявлял, что президент Белоруссии Александр Лукашенко был руководителем «сети перевозчиков нелегальных мигрантов» и использовал беженцев как инструмент давления на страны Европы. Утверждается, что мигрантов из стран Ближнего Востока перевозила «Белавиа».

Подробнее об авиакомпании — в публикации «Ъ» «Белорусский аэровокзал».

Петр Бузлаев