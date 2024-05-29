Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин узаконил продажу алкоголя на летних верандах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает продажу спиртного на летних верандах. Согласно документу, в таких зонах должны соблюдаться требования, предъявляемые к розничной продаже алкоголя при оказании услуг общепита. Сами веранды должны примыкать к стационарным объектам общепита.

Закон был принят сразу во втором и третьем чтениях Госдумой 21 мая, а 22-го его одобрил Совфед. Новые правила вступят в силу с 1 июня. До 1 сентября 2026 года рестораторы могут использовать товарно-транспортные накладные на бумажном носителе в качестве сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ранее за продажу алкоголя на летних верандах заведение могли оштрафовать на 100–300 тыс. руб. Сотрудникам ресторана грозили штрафы от 30 до 40 тыс. руб., а посетителям — 1,5 тыс. руб. Однако де-факто запрет практически всегда игнорировался. Как говорил омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов, на верандах все равно продавали алкоголь, к этому относились с пониманием и не штрафовали.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Летним площадкам расширяют права».

Евгений Белоусов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...