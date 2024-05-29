Путин узаконил продажу алкоголя на летних верандах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает продажу спиртного на летних верандах. Согласно документу, в таких зонах должны соблюдаться требования, предъявляемые к розничной продаже алкоголя при оказании услуг общепита. Сами веранды должны примыкать к стационарным объектам общепита.

Закон был принят сразу во втором и третьем чтениях Госдумой 21 мая, а 22-го его одобрил Совфед. Новые правила вступят в силу с 1 июня. До 1 сентября 2026 года рестораторы могут использовать товарно-транспортные накладные на бумажном носителе в качестве сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ранее за продажу алкоголя на летних верандах заведение могли оштрафовать на 100–300 тыс. руб. Сотрудникам ресторана грозили штрафы от 30 до 40 тыс. руб., а посетителям — 1,5 тыс. руб. Однако де-факто запрет практически всегда игнорировался. Как говорил омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов, на верандах все равно продавали алкоголь, к этому относились с пониманием и не штрафовали.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Летним площадкам расширяют права».

Евгений Белоусов