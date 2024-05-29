Роскомнадзор заблокировал игру «Клуб романтики»

Страницы игры «Клуб романтики» в App Store и Google Play внесены в реестр заблокированных сайтов в России. Сам сайт игры и страница в Steam по-прежнему доступны.

Страницы в App Store и Google Play были внесены в реестр Роскомнадзора 28 мая. Причина не уточняется.

«Клуб романтики» — бесплатная игра (для быстрого прогресса игроку предлагается совершать покупки) в жанре визуальной новеллы. Разработана молдавской компанией Your Story Interactive. Более 10 млн скачиваний в Google Play, 18-е место в рейтинге игр App Store в жанре «ролевые».

Леонид Уварчев