В Москве по обвинению в мошенничестве задержали башкирского бизнес-тренера

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали башкирского бизнес-тренера Азата Байбурина, подозреваемого в мошенничестве в составе организованной группы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, от действий злоумышленника пострадали 29 человек, а ущерб превысил 25,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азат Байбурин

Фото: из личного архива Азата Байбурина Азат Байбурин

Фото: из личного архива Азата Байбурина

Как рассказали в ведомстве, Азат Байбурин вместе с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, включая ООО «ЦТИ "Рост капитала"», вводил граждан в заблуждение относительно возможности заработка на валютном рынке. Он также обещал дальнейшее трудоустройство на финансовую биржу и высокий доход после прохождения его курсов финансовой грамотности, отмечается в публикации. Однако эти обещания не соответствовали действительности.

Злоумышленник получал от соучастников контактные данные клиентов и сообщал им ложные сведения о необходимости открытия брокерских счетов для возможности совершения форекс-сделок и получения средств. На самом деле деньги поступали на счета, контролируемые преступной группой, уточнили в надзорном ведомстве.

Используя доступ к программному обеспечению, которое отражает остаток на балансе потерпевших, злоумышленники создавали видимость роста остатка по счету, а после сообщали об обвале брокерского счета. Таким образом им удавалось похищать денежные средства людей, рассказали в прокуратуре. В пресс-службе отметили, что, учитывая позицию прокуратуры от 19 января 2022 года, господин Байбурин был заочно арестован. Он помещен в московское СИЗО-7. Ведется работа по выявлению всех случаев преступной деятельности, уточнили в ведомстве.

Согласно информации Telegram-канала Shot, общий ущерб от действий бизнес-тренера составил более 500 млн руб.

В 2023 году в отношении нескольких российских бизнес-блогеров были инициированы уголовные дела. Елена Блиновская, Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами дел о неуплате налогов. Аяз Шабутдинов, основатель бизнес-школы «Like Центр», был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

О делах в отношении бизнес-коучей — в публикации «Ъ» «ИПосадки».