Лавров: корни украинского кризиса уходят в период до развала СССР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский кризис связан в том числе с роспуском Варшавского договора в 1991 году. По его словам, для предотвращения конфликта тогда должен был быть распущен и блок НАТО.

«Корни украинского кризиса уходят в период, который предшествовал распаду Советского Союза... Когда был распущен Варшавский договор, Советский Союз раскрылся для объединения с Европой, США и Западом в целом на основе равноправия и взаимоуважения. НАТО никто распускать не стал. Многие считают это ошибкой»,— сказал Сергей Лавров на встрече с главами иностранных дипмиссий по вопросу урегулирования конфликта на территории Украины (запись опубликована на YouTube-канале МИДа).

Варшавский договор — соглашение о создании военного союза европейских социалистических государств. В него входили СССР, Чехословакия, ГДР, Польша, Румыния, Венгрия, Албания и Болгария. Блок существовал с 1955 по 1991 год.

Министр предположил, что у НАТО были причины, по которым блок «не стал отвечать взаимностью Варшавскому договору» и продолжил существование. По его словам, теперь можно с уверенностью говорить, что США сохранили альянс «в качестве инструмента контроля над Европой». Сергей Лавров добавил, что в Германии все еще находятся десятки американских военных баз, чтобы «немцы слушали приказы из Вашингтона».

В 2022 году президент России Владимир Путин говорил, что причиной конфликта на территории Украины стал развал СССР. Тогда он также говорил, что западные страны готовят сценарии разжигания конфликтов и среди других стран бывшего Советского Союза. Владимир Путин также неоднократно заявлял, что Украины не существовало до создания УССР.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».