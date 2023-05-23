Путин: Украины не было в истории человечества до создания УССР

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным заявил, что Украину создала советская власть. По его словам, до создании УССР «никакой Украины в истории человечества не было».

«Ну мы знаем, что эти земли входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все»,— заявил президент, разглядывая французскую раритетную карту 17-ого века, который ему принес господин Зорькин.

«А уже потом, после октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования. Советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно, до этого никакой Украины не было в истории человечества»,— считает президент.

В июле 2021 года пресс-служба Кремля опубликовала статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней президент выразил мнение, что «современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи», а страна «в значительной степени она создавалась за счет исторической России».

Президент вновь заговорил об истории образования Украины за три дня до начала Россией боевых действий на украинских территориях — 21 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что Украина была создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий. Президент считает, что Украину можно «с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина».

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».