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Коммерсантъ FM
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Интернациональная самобытность

Объявлены номинанты балетного приза Benois de la danse

В Большом театре прошла пресс-конференция, посвященная двухдневному фестивалю Benois de la danse, который состоится на Исторической сцене Большого 25 июня (церемония награждения и выступление номинантов этого года) и 26 июня (гала-концерт «Звезды Benois de la danse прошлых лет»). Имена и подробности узнала Татьяна Кузнецова.

Светлана Захарова (в центре) не только возглавляет жюри «Бенуа», но и станцует в фестивальном гала-концерте

Светлана Захарова (в центре) не только возглавляет жюри «Бенуа», но и станцует в фестивальном гала-концерте

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Светлана Захарова (в центре) не только возглавляет жюри «Бенуа», но и станцует в фестивальном гала-концерте

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Усилия организаторов поддержать международность «балетного "Оскара"» в нынешних условиях изоляции оказались небесплодными: среди семи членов жюри пятеро — иностранцы. Почти все рискнувшие принять участие в московском фестивале — директора трупп, почти все будут судить своих подопечных. Испанец Начо Дуато, худрук Михайловского театра, представит премьера труппы Никиту Четверикова, станцевавшего в Михайловском Спартака в постановке Валерия Ковтуна, и приму театра Приску Цайзель, выдвинутую за роль Жизели. Эта балерина прошлым летом выступила на гала в Севастополе, после чего уволилась из Баварского балета, была приглашена в Петербург, а прославилась тем, что на Форуме объединенных культур спросила Владимира Путина, как он собирается поступить с окном, прорубленным в Европу Петром I.

Еще один судья, хореограф и директор Венгерского национального балета Тамаш Солимоси, пригласил Бориса Эйфмана поставить на сцене своего театра «Эффект Пигмалиона», и теперь исполнитель роли Леона Герго Армин Балажи номинирован на приз «Бенуа», а российская прима театра Татьяна Мельник — за роль Фригии в балете хореографа Шереги «Спартак». Худрук Ляонинского балета Цюй Цзыцзяо привез на конкурс балерину Сунь Хуэйсинь и танцовщика Чжана Хайдуна. Артисты номинированы за роли Эсмеральды и Квазимодо в «Соборе Парижской богоматери», причем этот балет поставил в Китае еще один член жюри, хореограф Патрик де Бана, который нам отлично известен, поскольку часто и охотно работает с российскими театрами и солистами. Худрук труппы «Токио-балет» японская балерина Юкари Сайто-Федорова связана с Россией семейными узами и тесной дружбой с Владимиром Васильевым и Екатериной Максимовой, к тому же сама не раз танцевала здесь с ведущими труппами. Ее «Токио-балет» представлен на конкурсе хореографом Дзё Канамори, поставившим балет «Принцесса Кагуя» на музыку Дебюсси; исполнительница заглавной партии Акира Акиями выдвинута на «Бенуа» в номинации «танцовщицы». Только самого себя представляет Андрей Уваров, замдиректора Севастопольского театра оперы и балета, поскольку у этого театра репертуара пока нет.

Помимо названных в исполнительской категории номинированы итальянцы из «Ла Скала» — Николетта Манни (за роль «Медоры» из «Корсара» в версии Манюэля Легри) и Никола дель Фрео (Принц Джальма из «Бабочки» Пьера Лакотта). Достойны ли они награды, мы так и не узнаем, поскольку едва ли эти артисты приедут в Москву. Зато российских исполнителей зрители смогут оценить, причем наверняка в ролях, за которые они и были номинированы: Ксения Рыжкова из Музтеатра Станиславского — за роль Герды из «Снежной королевы» Максима Севагина, Олеся Новикова из Мариинки — за партию Аспиччии в реконструированной «Дочери фараона». Большой театр представят Артемий Беляков (Иван Грозный из одноименного балета Юрия Григоровича) и Владислав Лантратов, сделавший роль Германа в «Пиковой даме» Юрия Посохова.

За эту постановку Юрий Посохов вошел в номинацию «хореографы» — в отличие от артистов, авторов балетов выдвигают только за свежие работы. Компанию ему кроме японца Канамори составили Максим Севагин («Класс-концерт» в Музтеатре Станиславского), Мартин Шекс (собственная версия «Жизели» в Национальной опере Рейна) и Марко Геке — за спектакль «В Голландских горах», поставленный в Нидерландском театре танца (NDT). Отрывки из двух последних балетов зрители смогут увидеть разве что на экране — в Москву их не привезут.

Но и в усеченном виде концерт номинантов на вкус обозревателя “Ъ” выглядит любопытнее, чем гала звезд, среди которых преобладают российские в апробированном репертуаре. Впрочем, поклонники отечественного балета получат возможность увидеть разом лидеров главных трупп: Большого, Мариинского, Михайловского, Музтеатра Станиславского (его балетный худрук Севагин обещает показать новую постановку), петербургского Театра балета имени Якобсона с «Озорными частушками» Вячеслава Самодурова. А председатель жюри Светлана Захарова станцует танго Пьяццоллы под скрипку Вадима Репина в постановке своего сценического партнера Артемия Белякова.

В отличие от четкого представления о программе Benois de la danse, балетные планы самого Большого театра, переставшего оповещать о них, как только его руководителем стал Валерий Гергиев, так и остались неизвестными. Худрук балета Махар Вазиев сообщил лишь, что они есть и будут обнародованы, впрочем, не уточнил, когда именно. На вопрос обозревателя “Ъ”, сохранились ли замыслы Владимира Урина, покинувшего пост гендиректора театра в декабре прошлого года, худрук Вазиев ответил утвердительно, однако тут же добавил, что они скорректированы.

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