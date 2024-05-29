Правительство расширило программу трудовой мобильности для бизнеса

Правительство России расширило перечень компаний, которые могут получить субсидии на трудоустройство работников из других регионов. Раньше около 300 тыс. руб. за каждого привлеченного сотрудника могли получить предприятия оборонно-промышленного комплекса из реестра Минпромторга и организации в новых регионах России.

На субсидии могут претендовать компании, которые работают в приоритетных для региона сферах экономики, реализуют крупные проекты объемом свыше 3 млрд руб., платят зарплаты не ниже среднемесячной по субъекту. При этом объем производства или оказания услуг должен превысить 5% всего валового объема в регионе в ближайшие три года. Также бизнесу необходимо привлечь не менее 100 человек, указано в постановлении правительства от 27 мая (.pdf).

Размер господдержки будет рассчитан, исходя из 12 минимальных размеров оплаты труда, увеличенных на страховые взносы и региональные коэффициенты. В среднем субсидия составит около 300 тыс. руб. за каждого привлеченного сотрудника. Решение правительства призвано восполнить потребности бизнеса в специалистах и развить приоритетные направления российской экономики.

В программе участвуют 14 регионов. Большая их часть находится на Дальнем Востоке.

21 сентября 2023 года президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил правительству предусмотреть поддержку компаний, реализующих крупные проекты в ключевых отраслях экономики. 8 мая Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036-го. В документе указаны цели по формированию устойчивой и динамичной экономики России.

Подробнее о поддержке малого бизнеса — в публикации «Ъ» «И целого микро мало».

Александра Горошилова