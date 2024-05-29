МВФ прогнозирует отказ Европы от российских энергоресурсов к 2030 году

Базовый сценарий Международного валютного фонда (МВФ) предполагает отказ европейских стран от российского ископаемого топлива к 2030 году. Доля РФ в импорте газа в Евросоюзе сократилась с 41% в 2021 году до 15% в первые десять месяцев 2023-го.

МВФ в своем докладе ориентируется на ежемесячные отчеты Евростата. Отмечается, что Германия переориентировала импорт природного газа на Норвегию, чья доля выросла с 19% до 60%, и на такие страны, как Бельгия и Нидерланды. Ожидается, что Европа будет импортировать больше ископаемого топлива из США. Повышение цен подтолкнет ЕС к росту производства энергоресурсов, что снизит коэффициент зависимости от импорта на 1,2 процентного пункта.

Эксперты считают, что санкции в отношении нефти и угля из РФ позволят «диверсифицировать импорт энергоносителей в Европу за счет неевропейских поставщиков в большей степени, чем прекращение поставок российского газа». По мнению МВФ, энергобезопасность Европы ухудшилась за годы до российско-украинского конфликта из-за того, что страны полагались на импорт «от все меньшего числа поставщиков».

МВФ прогнозирует «смешанные последствия для энергетической безопасности Европы в среднесрочной перспективе» от конфликта РФ и Украины. По мнению специалистов, конфликт спровоцировал «самый тяжелый энергетический кризис в Европе с 1970-х годов» и вернул энергобезопасность на «первое место в политической повестке». Конфликт может привести к «постоянному росту цен на энергоносители в Европе».

Об экспорте российского СПГ в Европу — в материале «Ъ» «СПГ теряет темпы».

Леонид Уварчев