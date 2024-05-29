Краснодарский губернатор сообщил об атаке беспилотника на Армавир

Над Армавиром в Краснодарском крае был сбит беспилотный летательный аппарат. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотник удалось сбить с помощью сил противовоздушной обороны. По его словам, сейчас ведутся поиски места падения дрона, работу ведут специальные службы.

Накануне, 27 мая, губернатор Краснодарского края сообщал о попытке беспилотниками атаковать гражданские объекты на территории Геленджика. Тогда все БПЛА удалось подавить силами ПВО, обломки одного из них повредили нежилое здание в селе Криница.